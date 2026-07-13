דקות לפני שבת: המרוץ הדרמטי של המתנדבים החרדים הציל 51,000 דולר

אירוע עוקץ מתוחכם, שהחל בשעות הבוקר של יום שישי האחרון, כמעט ועלה לזוג קשישים חרדי ממונסי באובדן של חסכונותיהם, בסך 51,000 דולרים. רק תושייה של הרגע האחרון ושיתוף פעולה מהיר של ארגון המתנדבים המקומי ׳חברים׳ מנעו אסון כלכלי כבד.

לפי הדיווח באתר YWN, הדרמה החלה כאשר על מסך המחשב של בני הזוג הקשישים הופיעה הודעה קופצת ומאיימת, לפיה מערכת ההפעלה של המחשב שלהם נפרצה ונמצאת בסכנה. שניות ספורות לאחר מכן, עוד בטרם הספיקו בני הזוג להבין את המתרחש, צלצל מכשיר הטלפון בביתם.

על הקו היו נוכלים שהציגו את עצמם כנציגים רשמיים של מחלקת האבטחה בחברת מיקרוסופט העולמית. הנוכלים העבירו לבני הזוג מידע כוזב ומבהיל, לפיו גורמים עבריינים השתמשו במחשב הביתי שלהם לצורך ביצוע פשעים חמורים, וכי רשויות החוק הפדרליות בארצות הברית נמצאות בדרכן לעצור אותם.

לפי הדיווח, במשך שעות ארוכות ומורטות עצבים, ניהלו הנוכלים מסע הפחדה וסחיטה פסיכולוגי מתוחכם נגד בני הזוג. הם אסרו עליהם בתוקף לנתק את שיחת הטלפון, ואף איימו עליהם שלא יעזו לשוחח עם בני משפחה או גורמים זרים, בטענה שהדבר ישבש את "החקירה" ויוביל למעצרם המיידי.

תחת הלחץ המסיבי והאימה שהוטלה עליהם, יצאו בני הזוג מביתם כשהם עדיין מוחזקים על קו הטלפון, נסעו אל סניף הבנק המקומי ודרשו מהפקידים לבצע העברה בנקאית דחופה של 51,000 דולר לחשבון שהוכתב להם על ידי הנוכלים.

גם לאחר שבני הזוג חזרו לביתם, הנוכלים לא הרפו. הם המשיכו להחזיק אותם על הקו וניסו לנצל את הגישה מרחוק שהשיגו למחשב הביתי כדי לחדור לחשבונות בנק נוספים ולדלות מידע אישי ורגיש, במטרה לשדוד סכומי כסף נוספים. השעות נקפו, וזמן קצר לפני השעה 5:00 בערב, כאשר ההכנות לשבת בעיצומן, החלה האישה לחוש שמשהו בהתנהלות אינו כשורה. מתוך תחושת בטן וברגע של תושייה, היא החליטה ליצור קשר עם מוקד החירום של ארגון 'חברים' במחוז רוקלנד.

במוקד הארגון הבינו מיד כי מדובר באירוע עוקץ קלאסי ומסוכן, והכריזו על מרוץ פראי נגד השעון בשל השעה המאוחרת של ערב שבת. מנהלי המוקד שיגרו במקביל שני מתנדבים למשימות נפרדות: מתנדב אחד דהר ישירות לביתם של בני הזוג, בעוד מתנדב שני מיהר להגיע לסניף הבנק שבו בוצעה ההעברה. המתנדב שהגיע לבנק פעל במהירות מול ההנהלה והפקידים, ובמאמץ משותף הצליחו לעצור ולבטל את ההעברה הבנקאית בעודה נמצאת בשלבי עיבוד דיגיטליים, ובכך הצילו את מלוא הסכום.

במקביל, המתנדב שהגיע לבית הקשישים פעל לניתוק המיידי של הנוכלים מהמחשב הביתי, אבטח את המכשיר ופתח בהליך מקיף מול חברות האשראי והבנקים כדי לחסום לחלוטין את הגישה לחשבונותיהם של בני הזוג ולמנוע נזק עתידי. אל הבית הוזמנו גם שוטרים מתחנת המשטרה של ראמאפו, שגבו עדות מבני הזוג ופתחו בחקירת המקרה במטרה להתחקות אחר רשת הנוכלים.

עסקני הציבור וארגוני השמירה בארצות הברית שבים ומדגישים בעקבות המקרה כי חברות ענק כמו מיקרוסופט או אפל, וכמו כן בנקים, רשויות מס וגופי אכיפת חוק, לעולם לא יפנו לאזרחים באמצעות הודעות קופצות במחשב או בטלפון בדרישה להעביר כספים, לרכוש כרטיסי מתנה או באיומי מעצר מיידיים. ההנחיה החד-משמעית לציבור במקרה של קבלת שיחה או הודעה חשודה מעין זו, היא לנתק את השיחה באופן מיידי וליצור קשר עם בן משפחה, עם הבנק או עם ארגוני השמירה המקומיים לפני שמבצעים כל פעולה כספית.