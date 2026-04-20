מצבור מטענים הושמד בבית ספר בכפר בית אומר

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש איתרו והשמידו אתמול (ראשון) מצבור מטעני חבלה שהוסתר במרחב בית הספר בכפר בית אומר שבחטיבת עציון. הפעילות בוצעה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בחקירת שב"כ של שני מחבלים שנעצרו לאחר שיידו מטענים ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור.

לפני כשבועיים התרחש אירוע בו שני מחבלים יידו מטעני חבלה ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור שבחטיבת עציון. באירוע לא דווח על נפגעים, אך הוא הוביל למבצע חטיבתי מורכב של חטיבת עציון שבסופו נעצרו שני המחבלים והועברו להמשך חקירה בשב"כ.

בעקבות חקירתם המעמיקה בשב"כ, התקבל מידע מודיעיני מדויק על מיקום מצבור אמצעי לחימה נוסף. כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש פעלו במהירות ואיתרו את המטענים שהוסתרו במרחב בית הספר בכפר. הכוחות פינו את המטענים והשמידו אותם בצורה מבוקרת.

בדומה לפעילויות קודמות שבוצעו ברחבי יהודה ושומרון, גם הפעם התגלה כי מחבלים משתמשים במוסדות חינוך כמחסנים לאמצעי לחימה. במחנה טולכרם, למשל, הרסו כוחות צה"ל מעבדה להכנת מטענים בה אותרו מטענים מאולתרים, חומרי נפץ ומתפים המיועדים להצמדת מטענים לרכבים.

בהודעת צה"ל נמסר כי "צה"ל רואה בחומרה את השימוש בבתי ספר כתשתית לפעילות טרור וימשיך לפעול לסיכול טרור". דובר צה"ל הדגיש כי מדובר בתופעה חמורה שבה ארגוני טרור מנצלים מוסדות חינוך ומקומות ציבוריים להסתרת אמצעי לחימה.

הפעילות בבית אומר מצטרפת לשורה של מבצעים שבוצעו בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון. במבצעים בכפר עוריף, בית אומר וחברון נתפסו כלי נשק, תחמושת וחלקי מחרטת נשק, כחלק ממאמץ רחב להגברת הפעילות המבצעית באזור.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מודיעינית ומבצעית נרחבת לאיתור והשמדת מצבורי נשק ואמצעי לחימה המוסתרים ברחבי יהודה ושומרון. הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק בין צה"ל, שב"כ ומג"ב איו"ש, תוך הסתמכות על מידע מודיעיני מדויק.