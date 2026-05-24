עזתי נהרג מירי צלפים בג'באליה - ארבעה הרוגים מאז הבוקר

על פי דיווחים פלסטינים, פלסטיני חוסל היום (ראשון) בצהריים מירי צלפים של כוחות צה"ל בג'באליה שבצפון רצועת עזה. מקורות רפואיים בבית החולים שיפא מסרו כי האיש, שזהותו טרם נמסרה, נהרג מירי בג'באליה.
בכך עלה לארבעה מספר ההרוגים מאז שעות הבוקר המוקדמות. מוקדם יותר נהרגו שלושה בני משפחה אחת במחנה נוסייראת שבמרכז הרצועה, לאחר שכוחות צה"ל הפציצו דירת מגורים בשעות לפנות בוקר.
פעילות מבצעית נמשכת במרחב
כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה. כפי שדיווחנו בבבלי, כוחות צה"ל תקפו מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה.
במחסן שהותקף אוחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, ביניהם יותר מעשרים פצצות מרגמה, משגרים, מטענים וכלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף. פיר שיגור הרקטות שהושמד היווה איום ממשי על אזרחי מדינת ישראל, כאשר המחבלים תכננו להשתמש בו לשיגור רקטות לעבר יישובי הדרום.
