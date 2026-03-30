דמיטרי מדבדב, סגן יו״ר מועצת הביטחון הרוסית ומקורבו של הנשיא ולדימיר פוטין, הזהיר בסוף השבוע כי "לא משנה כמה ידברו האמריקנים על סיום האיום הגרעיני במזרח התיכון - עימות גרעיני בין ישראל לאיראן הוא בלתי נמנע באיזושהי צורה". לדבריו, הפעולות הצבאיות של ארה״ב וישראל לא צמצמו את הסיכון להתפשטות גרעינית - אלא דווקא הגבירו אותו.

בהצהרות שפורסמו בעיתון הרוסי איזבסטיה ב-27 במרץ, טען מדבדב כי "מדובר במלחמה חסרת פרובוקציה, מסוכנת באופן קיצוני, שאותה יזמו ארצות הברית ובעלות בריתה", והוסיף כי וושינגטון "מתנהגת כמו פיל בחנות חרסינה". עוד אמר כי מבצע קרקעי אמריקני עלול להפוך ל"מלחמת וייטנאם חדשה", והזהיר כי "המלחמה הגדולה ביותר במזרח התיכון עוד לפנינו".

משלוחי המל״טים לרפובליקה האסלאמית

דבריו של מדבדב באו על רקע דיווחים לפיהם רוסיה החלה לספק לאיראן מל״טים מתקדמים. על פי פייננשל טיימס, מודיעין מערבי מצביע על כך שמוסקבה החלה בתחילת מרץ להעביר לטהראן מל״טים, תרופות ומזון – במשלוחים הצפויים להסתיים עד סוף החודש. מדובר, להערכת גורמים ביטחוניים, במל״טים מדגם גרן-2 – גרסה רוסית למל״ט האיראני "שהאד 136", ששימש את הרוסים בלחימה באוקראינה.

לאחר כשנתיים של שימוש בשדה הקרב ופיתוח עצמי במפעלי רוסיה, שופרו המל״טים במנועים חדשים, מערכות ניווט מדויקות יותר וטכנולוגיות נגד שיבוש לווייני. ד״ר אנטוניו ג'וסטוצי מהמכון המלכותי הבריטי למחקר ביטחוני (RUSI) צוטט באומרו כי "איראן מבקשת לא רק עוד מל״טים, אלא מל״טים טובים יותר - מתוחכמים ובעלי ביצועים מתקדמים בהרבה".

הכחשות רוסיות ומתח גובר מול המערב

גורמים בקרמלין מיהרו להכחיש את הדיווחים. דובר הנשיאות דמיטרי פסקוב הגדיר אותם "פייק מוחלט", אך הודה כי מתקיים "דיאלוג שוטף" בין מוסקבה לטהראן. בבריטניה ובאירופה הביעו חשש מהתגברות שיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות. שר ההגנה הבריטי ג'ון היילי אמר כי "רוסיה ואיראן משתפות פעולה זמן רב - ומחליפות ידע, טכנולוגיה ושיטות פעולה".

במקביל, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען ב-15 במרץ כי רוסיה כבר סיפקה לאיראן מל״טים מדגם שהאד ומידע מודיעיני המסייע לתקיפת מטרות אמריקניות באזור. לפי מוסקוב טיימס, אם יאומתו דיווחים אלה - יהיה זה המקרה הראשון שבו מוסקבה מספקת סיוע צבאי קטלני לטהראן מאז פרוץ המלחמה.