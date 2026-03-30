במוסקבה מזהירים כי הלחימה בהובלת ארה״ב נגד איראן דוחפת את האזור לעבר עימות גרעיני, בעוד שמודיעין מערבי חושף כי רוסיה החלה להעביר לטהראן מל״טים מדגם מתקדם - צעד המאותת על שינוי דרמטי ביחסים הצבאיים בין שתי המדינות (בעולם)
חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
לאחר חשיפת שימוש נרחב של הצבא הרוסי במסופי סטארלינק על גבי מל"טים תוקפים, נעתר אילון מאסק לפניית קייב והטמיע שורת מגבלות טכניות שמטרתן לשתק את החיבור הרוסי - מבלי לפגוע בעשרות אלפי המסופים שעליהם נשענת אוקראינה בשדה הקרב | בקייב מדברים כבר על "תוצאות אמיתיות" ומכינים רישום נרחב של כל מסופי הלוויין במדינה, בעוד המירוץ בין חדשנות טכנולוגית לאמצעי הטעיה והלוחמה האלקטרונית נכנס לשלב חדש (טכנולוגיה)
כשהטכנולוגיה פוגשת את חזית הלחימה, הגבולות בין אדם למכונה הולכים ומטשטשים בדרכים שלא דמיינו | חורף של 2026 משנה את פני המערכה באוקראינה, שלושה חיילים רוסים נכנעו למערכת רובוטית קרקעית אוקראינית, בתיעוד שחושף את המהפכה הטכנולוגית בחזית (חדשות בעולם)
אחרי גל תקיפות רוסי מהקשים מאז תחילת המלחמה, כולל שיגור הטיל הבליסטי החדש 'אורשניק' - אלפי בנייני מגורים בקייב נותרו ללא חימום בטמפרטורות של מינוס 18 | העירייה פועלת במצב חירום והמליצה לתושבים שיכולים לצאת מהעיר | נשקלת אפשרות לפנות יהודים מהבירה קייב לכפר החינוך אור אבנר בז'יטומיר | בתי כנסת ובתי ספר יהודים קיבלו אספקת דלק לגנרטורים וציוד חימום מציל חיים (יהדות בעולם)
בטקס שנערך בפיונגיאנג, קים ג'ונג און קיבל את פני חיילים ששבו מרוסיה, כאשר חלקם נראו פצועים יושבים מרותקים לכיסאות גלגלים | המנהיג חשף את הפעילות של הצבא בחזית הרוסית וכיצד הפכו "אזור סכנה נרחב לאזור בטוח" (חדשות בעולם)
רוסיה פותחת במבצע הגיוס הגדול ביותר לתקופת סתיו מאז 2016. צו הגיוס עליו חתם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יחול על אזרחים בני 18 עד 30, ויתקיים בין 1 באוקטובר ל-31 בדצמבר 2025, זאת כחלק מהרחבת הכוח הצבאי לנוכח מלחמת רוסיה-אוקראינה | ברקע: חקיקה חדשה לשינוי מבנה הגיוס, וטענות אוקראיניות שגיוסי חובה משתתפים בלחימה, על אף הכחשה רוסית (בעולם)
במקביל לאבדות כבדות שספגה במלחמה באוקראינה, רוסיה מדגישה את התחזקות כוחה הימי והגרעיני - פוטין חנך את "קניאז' פוז'רסקי", צוללת הדור החדש, והצהיר על המשך הבנייה המואצת של צוללות גרעיניות מתקדמות (בעולם)
יהודי בירת אוקראינה עברו ימים טעונים בצל מתקפת הענק של 500 טילים וכתב"מים על העיר | "הכל רעד, פיצוצים בלי סוף, תושבים ברחו לתחנת הרכבת התחתית - למקלט בית הכנסת הגיעו גם שכנים גויים לחפש מחסה" | בעיר פולטובה: יהודי מהקהילה שהובא למתקן צבאי ויצא להפסקה קצרה בחצר, נדהם לראות 5 כתב"מים פוגעים במבנה. הוא ניצל בנס (בעולם)
רוסיה פיתחה כטב"מים מתקדמים מונחי סיבים אופטיים שהשמידו מערכות אמריקאיות | השמדת המערכות בוצעה על ידי יחידת העילית הרוסית "רוביקון" | אוקראינה מפתחת בדחיפות פתרונות הגנה חדשים מול האיום המתפתח | כל זה כשהשעיית הסיוע האמריקני מסבכת את המאמצים למצוא חלופות אירופאיות למערכות ה-HIMARS החיוניות (ביטחון)
שנת 2024 הייתה הקטלנית ביותר מאז הפלישה לאוקראינה – עם הערכה של כ-112 אלף חיילים רוסים שנהרגו | נתונים שנאספו מקברים, מודעות אבל ותחקירים עצמאיים מציירים תמונה של טבח מתמשך שמתקבל בשתיקה במוסקבה | המחיר של קמ"ר מאדמת אוקראינה בעיניו של פוטין? שווה לחייהם של 27 חיילים רוסיים כובשים | ומה גרם ליום אחד בפברואר להפוך לרגע האפל ביותר של הקרמלין?
אחרי הצעקות הפומביות בין נשיא ארצות הברית וסגנו לבין נשיא אוקראינה זלנסקי, ביום שישי האחרון, הוחלט בארצות הברית להשהות את כלל הסיוע הצבאי לאוקראינה, כולל תחמושת שכבר עושה את דרכה לאוקראינה ואף נשק שמיועד לצבא האוקראיני ונמצא כעת באירופה | "מנהיגי אוקראינה צריכים להפגין מחויבות לשלום" (ארץ)