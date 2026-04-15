בבלי
תגובה חריפה מקייב

שר החוץ האוקראיני הביע מורת רוח לסער: 'אונייה רוסית עם דגן גנוב עגנה בנמל ישראלי'

אונייה רוסית נושאת תבואה ממחוז כבוש באוקראינה הורשתה לעגון בנמל ישראלי • שר החוץ האוקראיני סיביהה שוחח עם גדעון סער והעביר מורת רוח | קייב: 'ייצוא בלתי חוקי של תוצרת גנובה הוא חלק ממאמץ המלחמה הרוסי' (חדשות)

ספינת ענק של SINOKOR (צילום: SINOKOR)

אונייה רוסית נושאת תבואה שמקורה ממחוז כבוש באוקראינה הורשתה לעגון באחד מנמלי ישראל. שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביהה, פרסם הודעה חריפה בה אישר כי שוחח עם מקבילו הישראלי גדעון סער והעביר את מורת רוחו בנושא.

"הפניתי גם תשומת לב לספינה רוסית הנושאת דגן שגונבו מאוקראינה, שאושרה לעגון באחד מנמלי ישראל", כתב סיביהה בפוסט שפרסם. "הדגשתי כי ייצוא בלתי חוקי של תוצרת חקלאית גנובה מאוקראינה הוא חלק ממאמץ המלחמה הרחב יותר של רוסיה. מסחר בלתי חוקי כזה בסחורות גנובות אסור לאפשר".

על פי הפרסום, המדובר בתבואה שצמחה באחד ממחוזותיה הכבושים של אוקראינה על ידי רוסיה - אזורים שקייב מכירה בהם כאוקראינים ואת התבואה הצומחת שם מגדירה כגנובה. הערכות שפורסמו בסוכנות הידיעות רויטרס מצביעות על כך שמתחילת המלחמה "גנבה" רוסיה כ-15 מיליון טון תבואה מאזורים שנכבשו על ידה.

השיחה בין שרי החוץ עסקה, ככל הנראה, גם בנושאים נוספים הקשורים לביטחון האזורי. "אישררנו מחדש את האינטרס ההדדי שלנו בקידום סדר היום הדו-צדדי ובשמירה על דיאלוג פעיל, כולל בנושאים הקשורים לביטחון", מסר סיביהה, בהתייחסות שעשויה לרמז גם על נושא איראן - בעלת בריתה הקרובה של רוסיה.

