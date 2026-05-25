בבלי
הסלמה בלבנון

נתניהו יצא בסרטון תוקפני: "נגביר את המלחמה, נכה בהם שוק על ירך"

ראש הממשלה נתניהו הודיע על תוכניות להגברת הלחץ הצבאי על חיזבאללה | "אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הבהיר רה"מ (בארץ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי ישראל מתכננת להגביר את הלחץ הצבאי אל מול ארגון הטרור בלבנון.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים", הודיע בסרטון שפרסם.

"אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם", הבהיר ראש הממשלה. הוא הוסיף כי יש צוות מיוחד שעובד לפתור את בעיית הרחפנים.

"בינתיים אתם מגלים חוסן, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו", הוסיף נתניהו, וסיכם: "אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נכה אותם שוק על ירך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר