ביומיים הראשונים של תחילת המלחמה, נרשמה ירידה של 45.2% בהוצאות באשראי לעומת הימים המקבילים לפני שבוע
ברשתות המזון נרשמה עלייה בהוצאות של כ-50%, ירידה של כ-88% נרשמה בהוצאות בענף ההלבשה וההנעלה | כל הפרטים (כלכלה בישראל)
תם עידן "אי אפשר לשלם על כך באשראי" | בשעת לילה מאוחרת אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק האוסר התניית תשלום באמצעות כרטיס אשראי בסכום רכישה מזערי | חה"כ אליהו ברוכי (יהדות התורה) שיזם את החוק: "מוכר המתעקש להתנות את השימוש באשראי בסכום כסף מינימלי, הופך את האשראי מנכס לנטל ומהיום עושה זאת בניגוד לחוק" (חדשות)