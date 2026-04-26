מנכ"ל דיסקונט: AI מייתר עובדים • בונוסים וגמלאות מוקפאים

הבינה המלאכותית כבר לא רק בכותרות הטכנולוגיות – היא מתחילה להכות בכיס של העובדים. בצעד דרמטי שעורר גל זעם בקרב אלפי עובדים, הודיע הבוקר (ראשון) מנכ"ל בנק דיסקונט, אבי לוי, על תוכנית התייעלות אגרסיבית המבוססת על דיגיטציה מואצת ובינה מלאכותית.

במכתב שנשלח לוועדי העובדים, חשף לוי מציאות חדשה ומפחידה: הטכנולוגיה המתקדמת מייתרת תהליכי עבודה מסורתיים ומחייבת את הבנק לנקוט ב"צעדים אמיצים" – על גבם של העובדים. ההחלטות המיידיות כוללות הקפאה מוחלטת של תשלום הבונוסים לעובדים ולהנהלה הבכירה, ועצירה מוחלטת של מסלולי הפרישה המוקדמת בפיצויים מוגדלים.

"ה-AI משנה את יסודות הבנקאות"

לוי לא ניסה לייפות את המציאות והסביר כי הבנק ניצב בפני "שינויים טכנולוגיים דרמטיים". לדבריו, כניסת מערכות מבוססות בינה מלאכותית ואוטומציה מתקדמת משנה מן היסוד את אופי הפעילות הבנקאית.

"תהליכים שהיו תלויים בכוח אדם רב הופכים לממוכנים ומדויקים יותר", כתב המנכ"ל במכתב, והוסיף כי הטמעת הטכנולוגיות הללו תוביל בהכרח ל"התייתרות תפקידים ועיסוקים בבנק". המסר ברור: העובדים צפויים לשלם את המחיר של המהפכה הטכנולוגית.

לוי אף הבהיר כי בהמשך נשקלת הפחתה משמעותית בשיעור הפיצויים למי שיעזוב, מה שסוגר את "תור הזהב" של הסכמי הפרישה הנוחים שהיו נהוגים בעבר במערכת הבנקאית.

זעם בוועדים: "פגיעה אנושה באמון"

ההחלטה, שפורסמה ימים ספורים לפני מועד היישום הקבוע של תוכניות התגמול השנתיות, עוררה זעם רב בקרב העובדים. "זו פגיעה אנושה באמון, רגע לפני קבלת התגמול על העבודה הקשה", מסרו גורמים בבנק.

מנגד, מהנהלת דיסקונט נמסר כי הקבוצה נמצאת בשינוי עמוק שמטרתו להבטיח את חוסנה מול התחרות הגוברת מצד גופים חוץ-בנקאיים וחברות גלובליות שנכנסות לישראל. ההנהלה טוענת כי המהלך נועד להבטיח את עתיד הבנק בעידן הדיגיטלי.