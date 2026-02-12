מנכ"ל בנק דיסקונט הודיע הבוקר על צעדי התייעלות אגרסיביים הכוללים עצירה מיידית של פרישות מוקדמות וביטול תגמולים לעובדים ולהנהלה. המנכ"ל תולה את ההחלטה במערכות בינה מלאכותית המייתרות תפקידים רבים, מה שמעורר תסיסה וביקורת קטלנית מצד הוועדים, בעיקר סביב עיתוי ההחלטה (כלכלה, בארץ)
טייס בטיסה שעמדה להמריא ביום שישי מנמל התעופה הבינלאומי "בניטו חוארז" במקסיקו סיטי, סירב להמריא והסביר לנוסעים שמדובר במחאה נגד מעסיקיו | "המטוס הזה לא ממריא עד שהם משלמים את מה שהם חייבים לי", אמר הטייס לעשרות נוסעי טיסה מסחרית בתיעוד שהפך לוויראלי (תעופה)
עיכוב בחלוקת שכר לצוותי הוראה של 'החינוך העצמאי' מעורר שוב את השאלה - האם מדובר בניהול כושל או תקלות בחבלי קליטה של המערכת החדשה | בשנים האחרונות אירעו מספר עיכובים בשכר, שגררו זעם רב של העובדים - שגם כך לא מקבלים שכר עתק בלשון המעטה | בארגון הגיבו במכתב לצוות החינוכי: "מתנצלים על אי הנוחות והעיכובים השונים" (חדשות חרדים)
תופעת המתמחות שעובדות בתכנות בחינם, ושוברות את שוק המשכורות, הגיעה לשולחנו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הרב פסק כי "אי אפשר לאסור על מתמחות לעבוד בחינם. אך רצוי להתאגד יחד עם פיקוח רבני, ולתקן תקנות קבועות לטובת המתכנתות" | הפסק המלא (חרדים)