המדינה תפצה דר רחוב שמתגורר בגן הציבורי הסמוך לקבר דוד בירושלים - לאחר שלפני כשנתיים פונה מהמקום באלימות בידי שוטרים, לאחר טענת הכנסייה היוונית הסמוכה כי פלש לשטחה | בית משפט השלום בירושלים קבע כי מדובר בשטח ציבורי וכי אין לכנסייה יכולת למנוע כניסה למקום (משפט)
בית משפט קבע: שנים של רעש והפרעות מיזם שכונתי בלתי חוקי חייבו את הרשויות בפיצוי. התושבים, שסבלו מהמטרד במשך שנים והגישו תלונות חוזרות שלא נענו, קיבלו סוף סוף הכרה באחריות הנזיקית של הוועדה המקומית (חוק ומשפט)
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד גולן טלקום. הלקוחות יקבלו פיצוי של כ־8 מיליון שקלים, בעקבות טענות כי החברה הטעתה בפרסומיה כששיווקה חבילות סלולר "ללא הגבלת זמן" אך העלתה מחירים בהמשך (חדשות חוק ומשפט, כלכלה)
שר האוצר מתנגד למתן פיצוי כלשהו במסגרת מתווה ייעודי לענף התעופה, בוועדת הכלכלה שם נחשפה החלטת שר האוצר, אמרו: "מדובר בהחלטה לא סבירה בנסיבות העניין. אנו דורשים, פה אחד, כי ראש הממשלה בעצמו ייכנס לעובי הקורה כפי שמתחייב מהנסיבות ומהמחלוקת בין שרי האוצר והתחבורה, ויוביל למתווה פיצוי הוגן וראוי ללא דיחוי" (חדשות, תיירות)