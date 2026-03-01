שעות לאחר שדווח לאחר נפילתם של שלושה לוחמים אמריקניים, הנשיא דונלד טראמפ פרסם סרטון שבו הוא מתייחס למבצע מול איראן, ואמר כי "כל הפיקוד הצבאי איננו, רבים רוצים להיכנע" | לדבריו, "פגענו במאות מטרות - ופעולות הלחימה נמשכות. פעולות הצבא יימשכו עד שכל מטרותינו יושגו" | עוד אמר: "הנחישות שלנו ושל ישראל מעולם לא הייתה גדולה יותר - איראן, אנחנו איתכם" (בעולם)
ברקע ההתעצמות הנמשכת של חמאס ברצועה וההבנה כי ארגון הטרור לעולם לא יתפרק מנשקו, היום הצהיר חבר הכנסת בני גנץ כי "הגיע הזמן לעבור את הקו הצהוב" - למרות הפטרונות האמריקנית על תוכנית 20 השלבים | הדברים המלאים (פוליטי)
הוריו של רן גאוילי ביקשו הערב להודות לציבור שעמד לצידם לאורך כל הדרך | אימו אמרה: "אנחנו גאים להגיע למעמד הזה, בייחוד כשיודעים שמי שהוציא את רני מהמקום הארור הזה הם חיילי צה"ל, הגאווה הרבה יותר חזקה מהעצב. רני חזר הביתה, גיבור ישראל, אנחנו הכי גאים בו בעולם" (בארץ)
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שחרר היום הצהרה לתקשורת, ככל הנראה לא ערוכה, בה הוא נראה מתבלבל וחוזר על המסר פעם נוספת | "חבר'ה, ביקשתי בלי", אמר בנט כאשר לא ברור למה התכוון | צפו בהצהרה המלאה של בנט בנושא הגיוס (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו מוסר הצהרה מיוחדת לציבור בה וא מתייחס לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה: תהליך ההסלמה בצפון: צה"ל וחיזבאללה ממשיכים בהיערכות ובתקיפות הדדיות על רקע ההצהרות של הרמטכ"ל זמיר כי צה"ל ימנע מהארגון להתעצם מחדש (מדיני פוליטי)
נתניהו לאחר הצהרת טראמפ: "אתם זוכרים שמתחילת המבצע, אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו, בדרך זו או אחרת. ההבטחה הזו קוימה" | רה"מ הוסיף: "מייד לאחר השלמת הפעולה, הנשיא צלצל אליי. הייתה שיחה מאוד מרגשת" |"אנחנו עומדים יחד, אנחנו נלחמים יחד, ובעזרת השם - אנחנו מנצחים יחד" (מדיני)
ברקע החלטת הקבינט בהוראת ראש הממשלה על הכנסת סיוע הומניטרי לכל חלקי הרצועה, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מסר הצהרה לתקשורת בה התייחס לביקורת הרבה בימין, והבטיח: "מה שהיה הוא לא מה שיהיה" (פוליטי)