טיוטת הסכם ראשונית בין איראן לארה"ב נחשפה

דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

רשות השידור הממלכתית באיראן פרסמה היום (רביעי) טיוטה ראשונית של מסמך הבנות המתגבש בין טהרן לוושינגטון. המסמך, המוגדר כרגע כלא-רשמי וכזה שאינו סופי, מציג את קווי המתאר של עסקה פוטנציאלית הכוללת ויתורים משמעותיים מצד הממשל האמריקני בתמורה להרגעת הזירה הימית מצד איראן.

הפרסום מגיע על רקע דיווחים אמריקניים על קיפאון במשא ומתן, כאשר עיתון וול סטריט ג'ורנל חשף בימים האחרונים כי המגעים הדיפלומטיים נקלעו למבוי סתום בעקבות חילוקי דעות מהותיים בין הצדדים. הסעיפים המרכזיים בטיוטה על פי הפרסום האיראני, ההסכם המתגבש כולל מספר סעיפים מרכזיים. בתחום הזירה הימית והסחר, ארצות הברית מתחייבת להסיר באופן מלא את המצור הימי שהוטל על איראן. בתמורה, טהרן מתחייבת לפעול לכך שתוך 30 יום, קצב תנועת הספינות המסחריות בנתיבי השיט האזוריים יחזור לממוצע שהיה נהוג לפני פרוץ מעשי האיבה. יצוין כי ההסכם מתייחס אך ורק לספינות מסחר ואינו כולל כלי שיט צבאיים. כמו כן, ניהול נתיבי התנועה יתבצע בתיאום איראני ובשיתוף פעולה הדוק עם סולטנות עומאן, המשמשת כמתווכת אזורית. נסיגת כוחות אמריקניים - הסעיף הרגיש הסעיף הרגיש ביותר במסמך נוגע לפינוי נוכחות צבאית אמריקנית מהמרחב הסובב את איראן. עם זאת, נקודה זו נותרה פתוחה: הצדדים נדרשים לסבב שיחות נוסף כדי לקבוע האם הנסיגה תכלול רק את הכוחות הניידים שנשלחו לאזור כתגבורת במהלך המשבר, או שמא היא מחייבת גם פינוי של כוחות קבועים השוהים בבסיסים צבאיים באזור. על פי דיווחים קודמים, בוושינגטון דורשים מטהרן מחויבויות חותכות ומיידיות כבר בשלב ההסכם הראשון, מתוך חשש שהאיראנים ינצלו את ההקלות הכלכליות כדי להרוויח זמן בפיתוח הגרעין.

כור גרעיני ( צילום אילוסטרציה: Roland Zumbühl ויקיפדיה )

מנגנון האישור והתנאי האיראני

אם הצדדים יצליחו לגבש הסכם סופי בתוך 60 יום, הוא יעלה להצבעה במועצת הביטחון של האו"ם כדי לקבל תוקף של החלטה בינלאומית מחייבת. למרות שההבנות גובשו במסגרת המכונה "תווה איסלאמאבאד", באיראן מבהירים כי מדובר במסגרת גמישה.

טהרן מדגישה שלא תבצע שום צעד בשטח לפני שתקבל "הוכחות מוחשיות" לכך שארצות הברית אכן מיישמת את חלקה בהסכם. עקרון ה"אימות" הזה משקף את חוסר האמון העמוק בין הצדדים, במיוחד לאור ההיסטוריה המורכבת של ההסכם הגרעיני הקודם.

טראמפ יכנס ישיבת קבינט מיוחדת

במקביל לפרסום האיראני, צפוי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לכנס הערב בשעה 18:00 (שעון ישראל) את שרי הקבינט שלו בבית הלבן לישיבה מיוחדת שתתמקד כולה בסוגיה האיראנית. על פי ניסיון העבר, פגישות אלו נושאות אופי הצהרתי ותקשורתי בעיקרו.

הן נועדות בעיקר לאפשר לטראמפ ולראשי מערכת הביטחון והחוץ האמריקנית לשגר מסרים ישירים ופומביים לכלי התקשורת. ייתכן שהצהרות אלו יספקו הצצה ראשונה לתגובת הממשל הרשמית על הפרסומים מטהרן.

האורניום המועשר

כזכור, טראמפ הודיע לאחרונה על תוכנית מפורטת להתמודדות עם מלאי האורניום המועשר של איראן. על פי ההצעה האמריקנית, החומר הגרעיני יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה, או לחלופין, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית, יושמד במקום שבו הוא נמצא.

על פי הערכות מודיעין מערביות, איראן מחזיקה כיום במלאי של כ-400 קילוגרם אורניום מועשר לרמה של 90%, רובו מאוחסן בקומפלקס המנהרות התת-קרקעי באספהאן. מדובר בכמות המספיקה לייצור חומר בדרגת נשק עבור מספר מתקני נפץ גרעיניים.