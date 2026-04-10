אישה איראנית אנונימית אזרה אומץ ויצאה אל הבמה הבינלאומית כדי לתאר ממקור ראשון את המתרחש ברחובות טהרן, זאת בצל כניסתה לתוקף של הפסקת האש בת השבועיים שעליה הכריז נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

במאמר שפרסמה בעיתון "The Australian", תחת מעטה אנונימיות מובן מ"חשש לנקמה", חושפת הכותבת את שגרת החיים הקשה באיראן מאז תחילת הפעילות הצבאית של ארצות הברית וישראל, במסגרת מבצע שאגת הארי.

היא מתארת מציאות יומיומית של פיצוצים ליליים, מחסומי פתע דרקוניים של כוחות הביטחון, לצד ניתוקי תקשורת יזומים.

"בפועל, אנשים רגילים הפכו למגנים אנושיים בתוך נוף צבאי עצום", כתבה האיראנית. "תחושה חודרת של כעס, פרנויה ותשישות השתלטה עלינו".

לדבריה, ההוצאות הפומביות והבוטות להורג של אלפי מפגינים על ידי המשטר האיראני בחודש ינואר, הובילו לכך שרבים מהתושבים הריעו בימים הראשונים של המתקפות מצד הכוחות האמריקניים והישראליים, עם פתיחת מבצע "זעם אפי" ב-28 בפברואר.

היא תיארה כיצד בתה הגיבה כששמעה על הפגיעה במעוז השלטון: "הם אומרים שהם פגעו במעון של המנהיג. כל הילדים צרחו והריעו... אפילו המורה שלנו הצטנפה בשקט ורקדה".

הכותבת עצמה תיארה כיצד אזרחים איראנים חגגו את מותו של המנהיג העליון, אייתוללה עלי חמינאי, באותה שבת שבה חוסל, כאשר רחובות טהראן התמלאו בקריאות "מוות לדיקטטור".

"אולי בפעם הראשונה", נזכרה, "הרשינו לעצמנו להאמין שהחלום ארוך השנים שלנו מתחיל ללבוש צורה".

אולם, התקווה התחלפה במהרה במציאות היומיומית הקשה תחת משטר מתפורר ומאוים, ובצל ההתקפות הבלתי פוסקות. אחת המכות הקשות ביותר שניחתו על האזרחים היא החשכת האינטרנט, המנתקת אותם למעשה מהעולם החיצון ומותירה אותם בחוסר ודאות מוחלט בידי השלטונות.

"עד כה, אף אחד מהקרובים אלינו לא סבל מפגיעה פיזית, אבל אף לילה אינו רגוע", כתבה האישה. לדבריה, פלג עיקש של תומכי משטר ממשיך להשמיע תעמולה ברמקולים מדי לילה ברחובות טהרן, תוך אכיפת סמכותו באלימות.

"הרחובות מלאים במחסומים", היא מתארת, "מתחת לגשרים ולאורך כבישים ראשיים, התנועה מוגבלת. תורים ארוכים נוצרים. צעירים נעצרים, הטלפונים שלהם נבדקים באמתלה של 'בדיקות שגרתיות'".

לאחר ההכרזה על הפסקת האש בין הכוחות האמריקניים למשטר האיראני ביום שלישי – רגעים ספורים לפני פקיעת האולטימטום של טראמפ להשמדת המדינה, ולאחר שטהרן פתחה זמנית את מצר הורמוז, סיפרה הכותבת כי רוב בני ארצה הלכו לישון באותו הלילה ב"מצב של חרדה עמוקה".

"מה שמעיק בצורה הכבדה ביותר הוא לא רק המלחמה עצמה, אלא האפשרות שהיא תסתיים ותותיר מאחוריה משטר סמכותני עוד יותר, דכאני עוד יותר ואלים הרבה יותר", ציינה הכותבת.

היא הפצירה בקהילה הבינלאומית להבטיח שהפסקת האש לא תהיה בבחינת "נטישה" של העם האיראני, אלא תוביל לשלום אמיתי ולערעור יציבותו של המשטר.

"הפסקת אש שמייצבת את הסדר הנוכחי, מבלי להתייחס לדרישות שהוציאו איראנים לרחובות במשך שנים, מסתכנת בכך שלא תיחווה כשלום, אלא כנטישה", התריעה הכותבת, רגע לפני תחילת המשא ומתן המתוכנן בין איראן לארה"ב היום בפקיסטן.

"אנחנו ממתינים, וממשיכים, בכל דרך אפשרית, להתעקש שהאור יתגבר בסופו של דבר על החושך הזה", סיכמה.