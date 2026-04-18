מוחמד באקר קאליבאף, יו״ר הפרלמנט של איראן, סיפר על מגעים שהתנהלו מאחורי הקלעים עם ארצות הברית ותיאר עימות מתוח שכלל שולה מוקשים אמריקאי במהלך שיחות שהתקיימו באסלאמאבאד.

קאליבאף טען כי נציגים איראנים התעמתו ישירות עם המשלחת האמריקאית סביב תנועות ימיות במצר הורמוז. הוא הדגיש כי “המצר נמצא בשליטת הרפובליקה האסלאמית”, יממה לאחר שאיראן הכריזה על סגירה מחודשת של המצר עד להסרת המצור הימי של ארה"ב.

לדבריו, בטהרן ראו בניסיונות אמריקאיים לפנות מוקשים במצר “הפרה של הפסקת האש”, והמצב היה קרוב להסלמה.

“אמרתי למשלחת האמריקאית שאם שולת המוקשים שלהם תזוז אפילו מעט מהמיקום שלה, אנחנו בהחלט נירה עליה. הם ביקשו 15 דקות כדי להעביר הוראה לחזור לאחור – וכך עשו”, טען יו"ר הפרלמנט.

קאש פאטל מאיים בתביעה נגד 'אטלנטיק' בעקבות כתבה חריפה על התנהגותו ישראל גרוס | 14:33

עוד אמר כי “האמריקאים מכריזים כבר כמה ימים על מצור. זו החלטה מגושמת וטיפשית”.

בינתיים, בישראל דרוכים לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן, במקרה שהמגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו.