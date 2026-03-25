על רקע חילופי הטיוטות בין נציגי איראן וארצות הברית, שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף, אמר כי הממשל דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה ללא מועדי פקיעה ויהיה בתוקף "ללא הגבלת זמן" | לדבריו, "בין אם נגיע להסכם ובין אם לא - ההנחה שלנו היא: אתם צריכים להתנהג יפה לשארית ימי חייכם" (בעולם)
השליח המיוחד סטיב וויטקוף חשף: "הנשיא סקרן לדעת מדוע איראן לא נכנעה, קשה להביא אותם למקום הזה" | נשיא איראן: "לא נרכין את ראשנו למרות הלחץ מצד מעצמות העולם" | משטר האייתוללות שיגר איום מחודש: "כל פעולה לא שקולה נגד איראן תתקבל בתגובה מצערת. לא ניכנע לאיומים" (חדשות, בעולם)
באופן מעורר תהיות, בחרה ארה"ב לקיים שתי שיחות משא ומתן הרות גורל בזו אחר זו, באותה העיר - בשני נושאים שונים לחלוטין | בראשונה הייתה ארה"ב במעמד "תובע" - בשנייה התנהלו ויטקוף וקושנר כמגשרים | ללא הפסקה, תיזזו שני השליחים שאינם דיפלומטים במקצועם בין מלונות היוקרה של ז'נבה | סיקור (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירר אצל שני יועציו, השגרירים קושנר וויטקוף מה הם הסיכויים להגיע לעסקה מול טהרן | למרות הניסיון הרב שצברו, והעובדה שהשניים דחפו כל העת לעסקה מול טהרן, זו התשובה שהם נתנו לנשיא טראמפ (בעולם)
רה"מ נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת הפגישה המשמעותית עם הנשיא טראמפ בבית הלבן | המנהיגים צפויים לדון בשיחות המו"מ של ארה"ב עם איראן והדרישות של ישראל | נתניהו נועד עם שליחי הנשיא ויטקוף וקושנר ועודכן על סבב השיחות הראשון | טראמפ הלילה: "מעדיף לעשות הסכם - בלי גרעין או טילים" (עולם)
שלושת האישים הבכירים ג’ארד קושנר, סטיב ויטקוף ואדמירל בראד קופר סיירו בסופ"ש על נושאת המטוסים האמריקאית USS Abraham Lincoln | במהלך הביקור פגשו את צוות הספינה וצפו בפעילות האווירית, כחלק מהערכת מצב מול אתגרי הביטחון באזור (חדשות בעולם)
שליחיו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר שוהים היום באבו דאבי, שם הם משתתפים בשיחות המשא ומתן לסיום המלחמה הבלתי נגמרת מזה 4 שנים | שני הצדדים, הן רוסיה והן אוקראינה דיברו על "התפתחויות חיוביות" בשיחות שהחלו אמש (בעולם)
לפי דיווח הלילה ב'וול סטריט ג'ורנל', נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שקל לבטל את המו"מ עם איראן לאחר התקיפה הכפולה נגד כוחות אמריקנים במפרץ | לבסוף, לא רק שהנשיא הסכים להמשיך במגעים, אלא אף התקפל לדרישות של האיראנים על אופן השיחות ומיקומן (חדשות, מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב הודעה שעסקה בפגישתו עם שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף | ראש הממשלה טען בהודעה שהשיחה בת שלוש השעות עסקה בעיקר בעזה, כאשר לפי דיווחים - רובה עסקה כצפוי באיראן | ההודעה המלאה - והדיווחים סביב הפגישה המתוכננת עם האיראנים (מדיני)
ביום שישי הקרוב יחלו שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בהם ישתתפו גם גורמים ממצרים, סעודיה ומדינות נוספות | בצד האמריקני, ינסה סטיב ויטקוף לגרום לאיראנים לוותר על הגרעין, על הטילים הבליסטים ועל השלוחות ברחבי המזרח התיכון | איראן הביעה נכונות למסור את האורניום המועשר (מדיני)
משפחתו של החלל החטוף רן גואילי מסרה בהמשך להגעת סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לישראל כי "הלחץ מופנה למקום הלא נכון" | עוד מסרה כי "טראמפ בעצמו אמר השבוע כי חמאס יודע היכן הבן שלנו, אנחנו תוהים מדוע הלחץ מופנה למקום הלא נכון" (מדיני)
לאחר תום המלחמה בעזה, ארה"ב ניגשה לטפל במלחמה השנייה והגדולה יותר - זו שבין רוסיה לאוקראינה | במהלך שלושה ימי מרתון שיחות שקיימו ויטקוף וקושנר בפלורידה עם נציגים אוקראינים ורוסיים בנפרד, הודיע ויטקוף על תוכנית "20 הנקודות" שאמורה להביא לסיום המלחמה באוקראינה (חדשות)
השיחות בין סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר למקביליהם הרוסיים נמשכו אל תוך הלילה, בניסיון למצוא מכנה משותף כאשר השניים הציגו את תוכניתו של הנשיא טראמפ | במקביל לביקורם של הבכירים האמריקנים, נשיא רוסיה ניצל את ההזדמנות כדי לאיים בפצצת אטום על אירופה "שלא יישאר ממנה אדם חי" (בעולם)
שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף הגיע אחר הצהריים למוסקבה, שם הוא נראה צועד לצד חתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר בכיכר האדומה, רגע לפני פגישה עם הנשיא פוטין | במקביל, זלנסקי הגיע לאירלנד וקיבל הבטחה למימון נוסף - אך הדיווחים על הטיוטה אינם לטובת קייב | אחר הצהריים נאם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואיים לפתוח במלחמה עם אירופה (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס אמש לסבב שיחות שקיימה ארה"ב עם אוקראינה במטרה להניע תהליך להסכם הפסקת אש עם רוסיה | הנשיא האמריקני, מזכיר המדינה ואפילו גורמים אוקראינים אמרו כי השיחות היו 'מועילות', אך הודגש כי ישנה עדיין דרך | ביום שלישי ייפגש ויטקוף פעם נוספת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (חדשות, בעולם)
רוסיה הביעה זעם על הדלפת תיעוד שיחת טלפון בין יועצים בכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין | שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, הציע בהקלטה כיצד להציג לטראמפ תכנית לסיום המלחמה באוקראינה (בעולם)