שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, דן שפירו, בחר לעקוץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בציוץ חריף ברשת X, על רקע הדיווחים כי ממשל טראמפ מתקרב לעסקת ביניים עם איראן ממנה מודרת ישראל. שפירו, ששימש כשגריר בתקופת הנשיא אובמה, הזכיר את העימות החריף מ-2015 ותהה האם נתניהו יעז להתעמת עם נשיא רפובליקני באותה עוצמה שבה יצא נגד נשיא דמוקרטי.

"לפי כל הדיווחים, טראמפ קרוב מאוד לקבלת עסקה שתנסה לפתוח את המצר ובעצם לדחות את השיחות הגרעיניות לעתיד", כתב שפירו בציוץ, והוסיף: "ובוודאי, נתניהו עובד נגד זה". אולם הפאנץ' האמיתי הגיע במשפט האחרון: "אני תוהה אם הוא יישא נאום בקונגרס".

צל של 2015: כשהתמיכה בישראל הפכה למשבר

כדי להבין את עומק העקיצה, יש לחזור למרץ 2015, אז טס נתניהו לוושינגטון כדי לנאום בפני שני בתי הקונגרס נגד הסכם הגרעין שקידם הנשיא אובמה. הנאום תואם ישירות מול ההנהגה הרפובליקנית, מאחורי גבו של הבית הלבן, ונתפס כקריאת תיגר ישירה נגד נשיא מכהן.

המשבר הדיפלומטי לא איחר לבוא: הנשיא אובמה הצהיר פומבית על התנגדותו לנאום, סגנו ג'ו ביידן ומזכיר המדינה ג'ון קרי בחרו באופן מופגן שלא לנכוח באולם, וכ-50 חברי קונגרס ו-8 סנאטורים מהמפלגה הדמוקרטית החרימו את הנאום. המחאה הפכה את התמיכה בישראל לסוגיה מפלגתית בפעם הראשונה מזה שנים.

מבחן העקביות: האם נתניהו יתעמת עם טראמפ?

שפירו משתמש כעת בהתפתחויות החדשות כדי להפנות אצבע מאשימה ולבדוק את גבולות העקביות של ראש הממשלה. השאלה המובלעת בציוץ ברורה: אם עסקת ביניים עם איראן היא סכנה כה חמורה, האם נראה את נתניהו טס לוושינגטון ונואם בקונגרס נגד מהלכיו של דונלד טראמפ?

העקיצה רומזת כי האומץ של נתניהו להתעמת חזיתית עם הממשל האמריקני שמור, לכאורה, רק לנשיאים מהמפלגה הדמוקרטית. בעוד שבעבר נתניהו לא היסס לשבור את כל הכלים הדיפלומטיים כדי לעצור הסכם שקודם על ידי אובמה, נדמה כי כעת, מול ממשל רפובליקני ודיווחים על משא ומתן דומה, התגובה הישראלית הפומבית מתונה בהרבה.

המתיחות הנוכחית: ישראל מודרת מהמשא ומתן

הרקע לעקיצה של שפירו הוא הדיווחים האחרונים לפיהם הנשיא טראמפ מתקרב להסכם עם איראן, כאשר ישראל לא הייתה מעורבת כלל בשיחות החשאיות. על פי חשיפה של הניו יורק טיימס, ממשל טראמפ דחק את ישראל לחלוטין מחוץ למשא ומתן, והותיר את מערכת הביטחון בירושלים בעיוורון מוחלט.

לעת עתה, בלשכת ראש הממשלה שומרים על פרופיל נמוך בכל הנוגע לדיווחים על המגעים בארה"ב. אך הציוץ של שפירו מזכיר לכולם שבפוליטיקה ובדיפלומטיה – זיכרון ארוך הוא נשק, וההיסטוריה תמיד מוצאת דרך לחזור על עצמה, גם אם בשינוי אדרת.