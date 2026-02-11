טיסה פנימית בתוך ניגריה של חברת התעופה הניגרית 'אריק אייר' הפכה לזירת אימה לאחר שהנוסעים והצוות שמעו פיצוץ חזק מכיוון אחד המנועים | המטוס סטה ממסלולו ונחת נחיתת חירום בדרך | הנוסעים ירדו בשלום, אך החוקרים נדהמו לגלות כי אחד המנועים התפוצץ באוויר ויצא מכלל שימוש (תעופה)
תקיפה אמריקאית נגד שלוחות דאעש באפריקה הסתבכה: שלושה טילי "טומהוק" ששוגרו בהוראת הנשיא טראמפ סטו ממסלולם ונחתו במדינת קווארה בניגריה | הטילים לא התפוצצו הודות למנגנוני בטיחות, ובחסדי שמיים האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא אבדות בנפש (בעולם)
בכיר ניגרי התמוטט בשידור חי במהלך חקירה נוקבת על היעלמות כספי ציבור וניהול כשל במיליארדים | האם באמת איבד את הכרתו או שמדובר ב"הצגה" כדי להתחמק משאלות קשות? הדרמה הוויראלית שמסעירה את הרשת בפרשת השחיתות בוועדה לפיתוח הדלתא של ניז'ר (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה בשבוע שעבר לפנטגון להכין תוכניות מלחמה ופלישה מלאה לניגריה, בעקבות כתבת תחקיר בה צפה ב'פוקס ניוז' | הנשיא הניגרי היה בהלם מהתגובה הקיצונית של טראמפ, ומנסה להוריד את גובה הלהבות (בעולם)
ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)
אירוע דרמטי וחריג אירע בסופ"ש האחרון באפריקה, כאשר אזרח ישראלי שעובד בניגריה נחטף למטרות כופר, ובהמשך חולץ על-ידי הצבא המקומי במעורבות משרד החוץ | שגרירות ישראל ומשרד החוץ פעלו מול השלטונות המקומיים, וצבא ניגריה הצליח לחלצו כשהוא בריא ושלם ללא ירי וגם ללא תשלום כופר (בעולם)