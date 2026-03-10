בצהרי יום שבת, המקום מחוץ למעון ראש העיר כמעט הפך לזירת פיגוע מצמררת, כששני צעירים חמושים במטעני "אם השטן" ניסו לבצע טבח המוני בהשראת דאע"ש |בנס גלוי נמנע אסון כבד בלב ניו יורק | החשודים הצהירו בגאווה בחקירתם כי שאפו לבצע פיגוע "גדול יותר ממרתון בוסטון" (חדשות בעולם)
בית המשפט בבריטניה הרשיע שני מחבלי דאע"ש שתכננו פיגוע ענק נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר | הפיגוע שנמנע עלול היה להיות "הגדול ביותר בתולדות בריטניה" | סוכן סמוי הצליח לחדור להתארגנות והצליח להפליל את המחבלים | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
כתב אישום הוגש נגד צעיר ערבי כבן 18, שנעצר בחשד לתכנון פיגוע בהשראת דאעש. לפי כתב האישום, הוא חיפש בטלגרם מדריכים להכנת מטעני חבלה והחזיק בארבעה אקדחים | בשב"כ מדגישים: “נפעל למצות את הדין עם כל מי שיסכן את ביטחון המדינה” (צבא וביטחון, בארץ)
אחרי שבוע של מלחמה שכללה אירועי זוועה, חטיפות ופוגרומים בתושבים הדרוזים בסוריה, אמש הוכרזה הפסקת אש גם בין השבטים הבדואים והדרוזים | ימים לאחר שהוכרזה הפסקת האש בין הדרוזים למשטר, אחרון המחבלים הבדואים עזב את הר הדרוזים (חדשות, בעולם)