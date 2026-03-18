הזמר החרדי המוכר בריו חקשור ובני משפחתו היו מעורבים בתאונת דרכים ובחסדי שמיים עולם ניצלו בנס גדול.

חקשור ובני משפחתו היו בדרכם לחלק בגדים לנזקקים לקראת חג הפסח, לפתע משאית התנגשה ברכבם בצומת מרכזית בכביש.

תיעוד ממצלמת רכב בו רואים את הרכב השחור אחרי שהמשאית התנגשה בו ( צילום: מצלמת רכב )

המשפחה שנפגעה פונתה לבית חולים לסדרת בדיקות וכעבור כמה שעות שוחררו להמשך מנוחה בביתם.

"משאית העיפה אותנו בצומת והרכב נמעך והושבת, ניצלנו בנס ממוות בזכות החסד שעשינו", סיפר בריו חקשור בשיחה עם כתבנו.

עוד הוא סיפר: "עדיין אנחנו עם כאבים ובהתאוששות מהתאונה, אני מקווה שלאט לאט נקבל כוחות ונחזור לעצמנו".