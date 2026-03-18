"נס גדול"

משאית נכנסה ברכב של הזמר המוכר שהיה עם משפחתו; "ניצלנו בנס גדול" | צפו

הזמר שהלך לחלק קמחא דפסחא למשפחות, נפגע ממשאית במהלך הנסיעה ברכב המשפחתי, בני המשפחה פונו לבית החולים, והזמר מספר לכתבנו על הנס הגדול (חדשות חרדים)

הרכב שנפגע

הזמר החרדי המוכר בריו חקשור ובני משפחתו היו מעורבים בתאונת דרכים ובחסדי שמיים עולם ניצלו בנס גדול.

חקשור ובני משפחתו היו בדרכם לחלק בגדים לנזקקים לקראת חג הפסח, לפתע משאית התנגשה ברכבם בצומת מרכזית בכביש.

תיעוד ממצלמת רכב בו רואים את הרכב השחור אחרי שהמשאית התנגשה בו (צילום: מצלמת רכב)

המשפחה שנפגעה פונתה לבית חולים לסדרת בדיקות וכעבור כמה שעות שוחררו להמשך מנוחה בביתם.

"משאית העיפה אותנו בצומת והרכב נמעך והושבת, ניצלנו בנס ממוות בזכות החסד שעשינו", סיפר בריו חקשור בשיחה עם כתבנו.

עוד הוא סיפר: "עדיין אנחנו עם כאבים ובהתאוששות מהתאונה, אני מקווה שלאט לאט נקבל כוחות ונחזור לעצמנו".

בריו חקשור (צילום: משה נחומוביץ')
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר