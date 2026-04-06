בבלי
טרגדיה מזעזעת

לא זכתה לפרי בטן | מרת לאה זינגר ע"ה נהרגה בתאונת הדרכים בבולגריה 

הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)

נר נשמה

בהמשך לטרגדיה בבולגריה, לאחר שנמסרה ההודעה המרה לבני המשפחה, הותר לפרסום שמה של ההרוגה בתאונת הדרכים המחרידה שאירעה היום, האה"ח מרת לאה זינגר ע"ה, תושבת רחוב 'החומה השלישית' בירושלים, שהייתה בת 36 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה היא בתו של יבדלח"ט העסקן הירושלמי הנודע, הרב חיים כהן, מעמודי התווך של ארגון הסיוע "לינת החסד". היא יצאה יחד עם קבוצת נופשים לתפילה בציון הרה"ק ה'פלא יועץ' בסיליסטרה, ובדרכם חזרה למלון בעיר ורנה, אירעה התאונה הקטלנית שגבתה את חייה בטרם עת.

בירושלים ובעולם החסד קיבלו את הבשורה בהלם כבד. המנוחה ע"ה הייתה דמות מוכרת ואהובה במסדרונות בית החולים 'הדסה עין כרם', שם ניהלה במסירות אין קץ את המשחקייה של ארגון 'יד אברהם'.

"היא הקדישה את כל כולה למען הילדים החולים ובני משפחותיהם", מספרים מכריה לארגון בכאב. "למרות שלא זכתה לפרי בטן משלה, היא הייתה ה'אמא' של מאות ילדים שעברו תחת ידיה בבית החולים. היא ידעה להעלות חיוך על פניו של כל ילד סובל, במאור פנים ובנתינה בלתי פוסקת. הלב פשוט מסרב להאמין שהיא כבר לא איתנו".

משרד החוץ, יחד עם נציגי זק"א ושלוחי חב"ד בבולגריה, פועלים בשעות אלו מול הרשויות המקומיות כדי לקצר את ההליכים הבירוקרטיים ולהביא להטסת גופתה לקבורה בירושלים בהקדם האפשרי, עוד לפני כניסת החג השני.

במקביל, בני המשפחה והחברים מבקשים מהציבור להמשיך ולהרעיד עולמות בתפילה עבור ארבעת הנוסעים הנוספים שנפצעו בתאונה בדרגות פציעה שונות ומאושפזים בבתי החולים בבולגריה, שיזכו לרפואה שלמה במהרה בתוך שאר חולי ישראל.

על מועד הלוויה, הצפויה להיערך בירושלים, תצא הודעה בהמשך.

ת.נ.צ.ב.ה.

