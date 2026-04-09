ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל בשעה 02:54 | הלוויתה צפויה להתקיים עוד היום | המנוחה נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בדרך לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה (דיין האמת)
הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)
אסון נורא בעיצומם של ימי המועד: קבוצת נופשים חרדים שיצאו לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה, היו מעורבים בתאונה קטלנית בדרכם חזרה למלון • אישה אחת קיפחה את חייה רח"ל, וארבעה נוסעים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות • היו בדרכם לישועות וחזרו לאסון (חדשות)
חמש שנים לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, הרשויות בבולגריה הודיעו היום על מעצרו של איגור גרצ'ושקין - הבעלים של הספינה שהובילה לנמל ביירות את מטען הכימיקלים המסוכנים שהתפוצץ וגרם לנזק אדיר | הפיצוץ הותיר הרס נרחב בבירת לבנון, גרם לפציעתם של למעלה מ-6,500 בני אדם ולנזק עצום (העולם הערבי)
אחרי ששריפות ענק פקדו בימים האחרונים את דרום מזרח אירופה, מאז שבת דווח על שריפות ענק שחרכו אזורים נרחבים גם בבולגריה | גם היום, שריפות הענק לא פסקו, ובולגריה דרשה מהאיחוד האירופי להפעיל את סעיף הסיוע במקרי אסון | אלפי דונימים כבר נשרפו והכוחות ממשיכים להיאבק בלהבות (חדשות)