בשורות קשות מגיעות בשעה האחרונה מבולגריה: קבוצת נופשים השוהים בימים אלו בחופשת חג הפסח סמוך לעיר ורנה שבבולגריה, נקלעו בשעות הצהריים לתאונת דרכים קשה ומחרידה. למרבה הטרגדיה והכאב, האסון גבה את חייה של אישה אחת ע"ה, וארבעה נוסעים נוספים נפצעו, חלקם במצב קשה.

הקבוצה יצאה בשעות הבוקר מעיירת הנופש הסמוכה לורנה לכיוון העיר סיליסטרה, השוכנת על גדות נהר הדנובה, כדי להעתיר בתפילה על ציונו הקדוש של בעל ה"פלא יועץ", הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע. הציון נחשב כידוע למוקד עלייה לרגל ולמקום סגולה מפורסם לישועות, ורבים מהנופשים באזור מנצלים את ימי החג כדי לפקוד את המקום.

על פי הדיווחים הראשוניים, בדרכם חזרה מהתפילה בציון, התרחשה התאונה הקשה מסיבה שטרם הובררה. כוחות החירום המקומיים שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של אחת הנוסעות, בעוד שאר ארבעת הנוסעים פונו לבתי החולים באזור כשהם סובלים מפגיעות בדרגות שונות.

בקהילה היהודית ובקרב מארגני הנופש פועלים כעת מול הרשויות המקומיות ומול משרד החוץ כדי להעניק סיוע רפואי לפצועים ולטפל בסידורי העברת המנוחה לארץ ישראל.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור הפצועים הזקוקים לרחמי שמיים מרובים בתוך שאר חולי ישראל.