בולגריה, חברת נאט"ו והאיחוד האירופי, עומדת בפני תפנית פוליטית משמעותית לאחר שהנשיא לשעבר רומן ראדב, הנחשב לפרו-רוסי, זכה בבחירות בפער גדול. מפלגתו "בולגריה הפרוגרסיבית" זכתה בכ-44.7% מהקולות, הרבה מעל יריבותיה, בניצחון שעשוי לאפשר לו להקים ממשלה ולסיים תקופה ממושכת של חוסר יציבות פוליטית במדינה.

ראדב, טייס קרב לשעבר, ביסס את הקמפיין שלו על קריאות לשיפור היחסים עם רוסיה ועל חידוש זרימת הנפט והגז הרוסיים לאירופה, תוך ביקורת חריפה על מדיניות האיחוד האירופי. עמדותיו הובילו להשוואות למנהיגים פרו-קרמלין, ובראשם ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן. במהלך הקמפיין הוא גם התנגד לתמיכה צבאית באוקראינה, וטען כי יש לבחון מחדש את מדיניות האנרגיה האירופית.

"ניצחון של חירות על פחד"

בנאום שנשא לאחר פרסום התוצאות, מסר ראדב: "זהו ניצחון של תקווה על חוסר אמון, ניצחון של חירות על פחד, ולבסוף ניצחון של מוסר". עם זאת, הוא ניסה לרכך את החששות והצהיר כי בולגריה "תעשה מאמצים להמשיך בדרכה האירופית", ואף הביע נכונות לשתף פעולה עם גורמים פרו-אירופיים בנושאים כמו רפורמה משפטית.

למרות הרטוריקה הפרו-רוסית, אנליסטים מעריכים כי לא צפוי שינוי חד במדיניות החוץ, וכי בולגריה תישאר חלק מהמסגרת של האיחוד האירופי ונאט"ו. כידוע, בולגריה היא חברה בשני הארגונים הללו, ומחויבת להסכמים ביטחוניים וכלכליים מרחיקי לכת.

תסכול ציבורי עמוק

עלייתו של ראדב משקפת תסכול ציבורי עמוק מחוסר יציבות, שחיתות ועלייה ביוקר המחיה. בשנים האחרונות, בולגריה חוותה סדרה של ממשלות קצרות מועד וחוסר יכולת להתמודד עם האתגרים הכלכליים והחברתיים. הבוחרים ראו בראדב דמות שיכולה להביא יציבות ושינוי, גם אם המחיר הוא מדיניות חוץ שנויה במחלוקת.

הניצחון מעלה שאלות לגבי כיוון המדיניות של המדינה בעתיד, במיוחד לאור המתיחות המתמשכת בין רוסיה למערב. פולין, למשל, משקיעה מיליארדים במפעלי תחמושת כהכנה למציאות ביטחונית חדשה, בעוד בולגריה עשויה לנקוט בגישה שונה לחלוטין.

השלכות אזוריות

הניצחון של ראדב עשוי להשפיע על מאזן הכוחות במזרח אירופה. בעוד מדינות כמו פולין ומדינות הבלטיות מחזקות את עמדתן נגד רוסיה, בולגריה עשויה להפוך לקול שונה בתוך האיחוד האירופי ונאט"ו.