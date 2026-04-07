במהלך שמחת החג במסגרת מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' שנערך אמש במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, השמיע הרב דברים נוקבים ומעוררי תקווה על המצב הקשה השורר בארץ הקודש: "ה' רבו צרי, המצב לא קל, אבל תשמעו מה שאני אומר לכם - נראה עוד ישועות רבות" • צפו (חרדים)
האדמו"ר מתורת חכם, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הגיע אמש לביקור חג במעונו של מחותנו האדמו"ר מאשלג בני היכלא, לרגל השמחה המשותפת בלידת הנכדה • במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח מרתק בסודות ימי הפסח ובתורת הנסתר • וגם, כל הפרטים על שמחות ה'קידושא רבא' שיחגגו בבני ברק ובירושלים • צפו בתיעוד (חסידים)
הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא, רבה של בני ברק, מסר השבוע שיעור מיוחד בהיכל בית המדרש 'ספינקא' ברמה ד' בבית שמש | בשיעור השתתפו המונים מתושבי השכונה לצד רבני העיר ואישי ציבור, שהתקבצו לשמוע את דבר ההלכה הצרופה, בית המדרש התמלא עד אפס מקום, וחלק מהקהל אף נעמדו על אדני החלונות | במהלך השיעור המרתק, פרש הרב סקירה מקיפה על המורכבות ההלכתית והלוגיסטית במערכת הכשרות בתקופה זו, ובפרט בצל האתגרים הביטחוניים בזמן מלחמה | בסיום השיעור עברו המשתתפים לפני הרב להודות לו על דבריו (חרדים)
הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)
המונים ינהרו הערב להקבלת פני רבו אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • בשיחת קודש שנשא הבוקר לאחר תפילת שחרית הבוקר במעונו, מתח ביקורת חריפה נגד תופעת הדיבורים המיותרים והפרשנויות • וגם, המעמדים הסגורים במעונו לתלמידי ישיבתו מבית שמש ולתלמידי הכולל 'תשובות והנהגות' • תיעודים מרהיבים מרגעים נעלים מימי החג (חרדים)
מאות מתלמידי ישיבת 'אבני נזר' התכנסו אמש למעמד 'הקבלת פני רבו' בהיכל הישיבה בביתר • בשיחה חוצבת להבות הסביר ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן את ההנהגה הניסית של עם ישראל: "הקב"ה לא מנהיג אתכם בדרך הטבע" • צפו (חרדים)
בשיא המתיחות הביטחונית בארץ, צמרת משטרת ב"ב הגיעו לביקורי חג ודיון חירום במעונות רבני העיר בני ברק • מפקד התחנה ורב המחוז נועדו עם הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון לתיאום פעילות כוחות הביטחון • הרבנים בפסק הלכה נוקב לתושבים: "ההתקהלות בזירות היא הפרעה להצלת חיים ופיקוח נפש ממש" (חרדים)
האדמו"ר מאשלג 'בני היכלא' ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל ימי חול המועד פסח בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש זימרו החסידים ניגוני דבקות בליווי כלי זמר ושיר, כשבשיאו נשא האדמו"ר אמרות קודש וביאורים בתורת הנסתר והחסידות ברום מעלת הימים | בהמשך המעמד, כמנהג ימי הפסח, חילק האדמו"ר לציבור החסידים פירות, שקדים ואגוזים (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב ערך אמש טיש בהיכל בית מדרשו בבני ברק, לרגל ימי חול המועד פסח | במהלך הטיש נשא האדמו"ר אמרות קודש ברום מעלת החג ובקדושת הזמן | עקב חומרות חג הפסח והזהירות המופלגת בחסידות, לא הוגשו מיני תרגימא כמקובל, ובמקום זאת חולקו לחסידים רק יין, סודה וביצים קשות | בסיום הטיש עברו החסידים להתברך בברכת המועד (חסידים)
המונים גדשו השבוע את היכל בית המדרש 'פני מנחם' בירושלים לשמוע את השיעור המסורתי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר שכלל מהלך מחודש בסוגיית חמץ שנמצא לאחר הבדיקה | בין המשתתפים, גאוני התורה מכל החוגים שהתפלפלו בלהט, והגאון רבי פנחס פרידמן ראש הכוללים של בעלזא | צפו (חסידים)
ברוך דיין האמת: בבורו פארק הלך לעולמו הנגיד החשוב הרב חיים קארן ז"ל, מגדולי עמודי התווך של חצר הקודש גור, וממשיך שושלת הצדקה המשפחתית, שהלך לעולמו בגיל 77 • צוואתו האחרונה: להיפרד מהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, אליו היה קשור בלב ונפש מאז ימי הרבי ה'בית ישראל' זי"ע • ההלוויה מחר בירושלים • (דיין האמת)
חברי מועצת עיריית בני ברק מ'דגל התורה' עלו למעונו של חבר המועצת הגר"י זילברשטיין ושמעו דברים חוצבי להבות על חובת קידוש השם • "רבי דוב לנדו הוא מתנת אלוקים, הוא לא מפחד מאף אחד - אבל עלינו לדבר יפה גם לשונאים" • הסיפור המדהים על השכן ה"אפיקורס" מרמת חן שהחל להדליק נרות חנוכה בזכות ה"שלום עליכם" של הרב, וההשוואה המפתיעה להנהגתו של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל • האזינו לדברים באדיבות קו 'שיח יצחק' (חרדים)
בעוד בכותל המערבי נאלצו להסתפק הבוקר (א') במעמד מצומצם של ברכת כהנים תחת הנחיות פיקוד העורף - בהיכל ישיבת טשכנוב בירושלים התכנסו מאות כהנים אשר התעטפו בטליתות וברכו את עם ישראל באהבה • שמואל דריי מגיש תיעוד מרהיב מהיכל הישיבה ב'רמת שלמה' • גלריה (חרדים)
"לֹא נִתְּנוּ מוֹעֲדִים לְיִשְׂרָאֵל אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּעַסְקוּ בָּהֶם בְּתוֹרָה" | המעמד המסורתי של הקבלת פני רבו בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, החל בשעה זו בבית מדרש ממוגן בעיר בני ברק | "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי • הצטרפו (ימים טובים)
איפה השוויון? בעוד המשטרה מאשרת הפגנות ענק ב'הבימה', מאות קנאים צובאים בשעות אלו על לשכות הגיוס במחאה על "יום גיוס חרדי" • מניין שחרית המוני בשערי הלשכה, תהלוכת ענק בדרכה מרחוב יואל ועימות חזיתי מול הכחשות צה"ל • חול המועד בוער (חרדים)
בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה התקיים כמידי חול המועד מעמד ברכת כהנים לכלל תושבי השכונה שקשתה עליהם הדרך עד לכותל המערבי, מי שנצפה צועד יחד עם מאות המשתתפים, היה לא אחר מרבי אריה אלישיב, נכדו המסור של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, המתגורר בסמיכות מקום (חרדים)
במהלך ימי חול המועד הגיע האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לתפילת רבים בראש קהל חסידיו ב'הר הצופים' מול מקום המקדש, הרבי נשא תפילה נרגשת, בהמשך פצח בריקוד נלהב לקול צלילי זמר ונגן | לאחר מכן מסר הרבי שיחת קודש בהיכל בית מדרשו הגדול כהכנה דרבא לקראת 'שביעי של פסח' (חסידים)