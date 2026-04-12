תיעוד מרומם מימי חג הפסח בצל האדמו"ר מבוטושאן, החל ממעמד שריפת חמץ עם קאלפיק כמנהג אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, ברכת האילנות תחת עצי פרי, טיש נעילת החג עם בעקיטשע לבן, הבדלה, ובחלוקת מצה שמורה לשמירה ולהצלחה במוצאי החג (חסידים)
ימי חול המועד במחיצת הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב הפכו למוקד של עלייה לרגל, כאשר אדמו"רים וגדולי תורה הגיעו להתברך ולהתבשם מאורו | צפו בתיעוד מביקורו של האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, וכן של האדמו"ר מטעמשוואר כאשר הגרי"מ פצח בניגון הדבקות המפורסם "יומם יצווה ה' חסדו", והנוכחים נסחפו ברגשות קודש (חסידים)
ימי חג מצות בהיכלו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן במעונו ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, לשם עלו במהלך ימי החול המועד גדולי ישראל וראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור ובהם המוני עמך בית ישראל להקבלת פני רבו ברגל ולהתברך בברכת החג | צפו (חרדים)
ליל שבת של טרור בשכונת קריית יובל בירושלים, תושבי רחוב אברהם שטרן התעוררו למראות קשים של מזוזות תלושות ותיבות דואר מפויחות | בין הקורבנות: קשישה ניצולת שואה ועולה חדש מצרפת שנותרו המומים: 'זה פחד איום, המשטרה חייבת להתעורר לפני שיישפך דם' | המראות המזעזעים (חרדים)
הפסקת האש עם איראן ופתיחת נתב"ג יצרו שינוי דרמטי במפת ההגעה של הרבבות להילולת הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זי"ע | רשויות הונגריה עצרו את מערכת הבחירות לטובת פגישות חירום עם נכדי הצדיק | כל הפרטים על ההיערכות הבהולה (חרדים)
טרגדיה בקרית גת: בערב שבת הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של ר' שמואל מדר ז"ל, אביו של הרב רון מדר, נאמן ביתו של הגר"ר אלבז. המנוח, שעבר ייסורים קשים, נטמן בצהרי יום שישי בלוויה דומעת בהשתתפות קהל רב (חרדים)
בצל החיפושים אחר הנעדר בחוף צאנז בנתניה, בעוד כוחות ההצלה נאבקים בגלים, חסידי צאנז עטפו את המשפחה השבורה במעשי חסד ולא הותירה אותם לבדה לרגע אחד | מדירות שנמסרו למגורים ועד להכרעה ההלכתית של הדיין שהגיע בג'יפ של זק"א לחוף הים בלב הדרמה |כך הפכה השבת בנתניה למפגן אדיר של חסד וערבות הדדית למען שני האחים שטבעו | וגם, תגובת האדמו"ר כשהגיעו בני המשפחה להזכיר את השמות לתפילה (חסידים)
קבוצה מהפלג הפגינה ליד לשכת הגיוס בירושלים וניסו לחסום את תנועת הרכבת הקלה ברחוב יפו. כוחות משטרה הדפו אותם מהמסילה | צפו בתיעוד: שוטרים חוצצים בין צעירים השואגים קריאות ובין הרכבת, שממשיכה לנסוע (חרדים)
