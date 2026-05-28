אסיר עולם התורה אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: שמוליק קורלנסקי )

מעמד מרגש, רווי הוד, התקיים השבוע אצל הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, בשכונת הר נוף בירושלים. אל מעונו של הגר"מ שטרנבוך הגיע בחור ישיבה, תושב השכונה, אשר זכה לקדש שם שמיים ברבים וישב בכלא הצבאי למשך עשרים יום, לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס, כפי הוראתם החד משמעית של גדולי ומאורי הדור.

עם כניסתו של הבחור לחדר, קיבלו הפוסק במאור פנים יוצא דופן ובחביבות יתירה, שגרמה להתרגשות רבה בקרב הנוכחים. הגר"מ לחץ את ידו בחום ואמר לו בהתרגשות: "אשריך! אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא, והזכות הזו תישאר לך לנצח נצחים". הגר"מ הפטיר דברים אלו שוב ושוב, כשהוא מעלה על נס את גבורתו של הבחור הצעיר שעמד בניסיון הקשה בעוז ובתעצומות נפש, ולא נרתע מחומות הכלא ומאיומי ראשי השלטון.

אל הבחור התלווה העסקן הנודע הרב שמעון שישא, העומד בחזית המערכה בשליחותו האישית של הפוסק, ופועל ללא לאות, יומם ולילה, גדולות ונצורות למען בחורי ישראל המסולאים מפז, שנמצאים בסכנת גיוס או נקלעים למצוקה מול שלטונות הצבא. במהלך הביקור המרומם, האציל הגר"מ שטרנבוך מברכות קודשו על הבחור הגיבור, ובירכו בחום ובדבקות שיזכה להינצל מכל הגזירות הרעות. הרב שמעון שישא ניצל את עת הרצון המיוחדת, וביקש מהפוסק להרעיף מברכותיו על כלל ישראל ועל בני התורה בכל מקום שהם, הזקוקים לישועה ולשמירה מפני הרדיפה הרוחנית. הפוסק נעתר לבקשה והאציל ברכת קודש עבור כל כלל ישראל, שגזירת הגיוס הנוראה תתבטל כליל מן העולם.

הנוכחים במעמד המרגש מציינים, כי הגר"מ שטרנבוך, הידוע כלוחם מלחמות השם בגבורה ובעוז ללא חת, דואג באופן אישי לצרתן של ישראל ונושא על ליבו את צערם של בני הישיבות. הפוסק מעתיר כל העת בתפילה על בחורי ישראל ובני התורה שינצלו מהגזירות הקשות המתרגשות לבוא.

"בכל עת שבאים אליו אלו שזכו לעמוד בניסיון ולהינצל, הדבר גורם לו לקורת רוח מרובה ולשמחה עצומה", תוך שהוא ממשיך להעתיר ברחמים מרובים עבור עם ישראל הנמצאים במיצר בתפילה כי מהרה ניגאל ויוסרו כל גזירות השמד מעל עולם התורה.