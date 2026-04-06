הגר"מ שטרנבוך בתפילת שחרית חוה"מ פסח

עולם התורה וההלכה נושא את עיניו בימי חג הפסח אל מעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, שם נרשמים רגעי הוד של תורה, הנהגה ומנהגים עתיקי יומין המשתמרים בחרדת קודש.

מנהג רבני ירושלים מקדמת דנא רגע מיוחד של "הנהגה רבנית ירושלמית" נרשם בערב שבת חול המועד, כאשר הפוסק קיים במעונו את מעמד 'עירוב חצרות' עבור כלל תושבי העיר ירושלים. מדובר במנהג שהיה מקובל אצל רבני ירושלים מקדמת דנא, לזכות את כל בני העיר בעירוב, כדי להוציאם ידי חובה בטלטול כדת וכדין. הגר"מ שטרנבוך הנושא על שכמו את משא ההוראה של עיר הקודש, קיים את המעמד בדקדוק הלכתי רב.

הגר"מ שטרנבוך בעירוב חצרות

רגע מזכך ומיוחד נרשם הבוקר במעון הקודש, כאשר לאחר תפילת השחרית פצחו הנוכחים בניגוני חג, כאשר הפוסק מעודד את השירה הבוקעת מהמוני המשתתפים

לאחר הניגונים המעוררים נשא הפוסק "דברות קודש" והדרכה. בדבריו עמד פוסק הדור על המעלה העצומה של השתיקה והזהירות הנדרשת בכוח הדיבור.

"השם פסח רומז על 'פה סח'", הסביר הגר"מ שטרנבוך במתק לשון קודשו, "למדנו מכך את מעלת הדיבור, אך אדם צריך לבדוק תמיד את דבריו. אם אלו דברי הבל, אין בהם תועלת, אך כשיהודי מדבר דברי תורה עליו להבין שאלו ממש יהלומים שהוא מקבל מהקב"ה". הרב הוסיף בתוכחה: "רבים מדברים פוליטיק וכאילו מתנבאים מה יהיה, וזה לא קורה. צריך להיזהר מכך, לשמור על הפה ולדבר רק דברי תורה וקדושה".

את דבריו חתם הגר"מ בברכה כי מהזהירות בדיבור "יצמחו גדולי תלמידי חכמים".

הגר"מ שטרנבוך בדבריו נגד המתנבאים

ביקור האדמו"ר מדושינסקיא

במלך ימי המועד הגיע האדמו"ר מדושינסקיא לביקור הוד כמדי חג לקיים מצוות "הקבלת פני רבו ברגל" אצל הפוסק. רגעי הוד של יראת כבוד נרשמו במעון הקודש, כאשר האדמו"ר, בביטול גמור, משך בעצמו את הכיסא והתיישב לצד השולחן של הפוסק.

במהלך השיחה התורנית נרשמה מחווה נדירה, האדמו"ר נצפה שותה מכוס היין בבית הפוסק. מדובר בצעד יוצא דופן המבטל את החומרה המקובלת בחצרות רבות של "אי התערבות" (אי אכילה ושתייה בבית אחר) בימי הפסח, בסיום הביקור התברכו השניים בברכת חג כשר ושמח.

האדמו"ר מדושינסקיא בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך

ניגוני חג לאחר התפילה

בכל ימי החג, לאחר תפילת שחרית פצחו הנוכחים יחד עם הגר"מ שטרנבוך בניגוני חג לכבוד שמחת הרגל.

שמחת החג אצל הגר"מ שטרנבוך

המונים ינהרו להר נוף

כמדי יום ביומו בימי חול המועד, גם הערב (יום ג') בין השעות 19:00 ל-19:30 יפתחו שערי מעונו של הגר"מ שטרנבוך בשכונת הר נוף לקבלת קהל המונית המבקשים לחלות פני הקודש בכדי לקיים את הכתוב חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. ההמונים מרחבי עיר הקודש ירושלים ורבים מכל רחבי הארץ יזכו להתברך בברכת הקודש ממרא דארעא קדישא.

חול המועד פסח אצל הגר"מ שטרנבוך

לאחר קבלת הקהל לכלל הציבור, ייערך הערב מעמד פרטי ומרגש במיוחד עבור תלמידי כולל "תשובות והנהגות", תלמידיו הקרובים והמובהקים של הפוסק הפזורים בסניפים השונים ברחבי הארץ. המפגש נועד לשמיעת דברי הדרכה וחיזוק בענייני השעה ובעסק התורה, והוא נחשב לאחד מרגעי השיא עבור התלמידים המבקשים לדבוק בדרכו של רבם.