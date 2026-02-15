ציון דרך היסטורי בהתפתחות הקהילה החרדית במרכז קרית אתא, מאות חגגו בשירה ובריקודים את הכנסת ספר התורה החדש שנכתב בשותפות כלל בני הקהילה | חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן הופיע בהדרו במיוחד לפאר את המעמד ונשא משא חיזוק | רבני העיר ואישי ציבור פיארו את שולחן הכבוד בסעודת המצווה החגיגית | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חרדים)
אחרי שהכרנו את חיפה ומעלליה, הגיע הזמן להכיר את שכנותיה למטרופולין - הלא הן הקריות | עבור תושבי המרכז ודרומה זה נשמע מעבר להרי החושך, שכונות פשע עם בתים מטים לנפול מימי המעברות - מה שכמובן רחוק מן האמת, והייחודיות המשובחת של המקום | בעשור האחרון הפכו הקריות לזירות נדל"ן כדאיות עם מתחמי ענק לפינוי בינוי, מה שמציב הזדמנות להשקעה נוצצת - אך יש כמה אזהרות שיש לקחת בחשבון | עושים לכם סדר (מגזין בבלי)
אירוע חריג התרחש לפני זמן קצר בצפון הארץ, כאשר שני נערים בני 14 נפצעו באורח אנוש ובינוני בגינה ציבורית בעיר, ככל הנראה מפיצוץ של סיגריה אלקטרונית | כונני החירום העניקו לשניים טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה לאחר מאמצי החייאה בשטח (בארץ)