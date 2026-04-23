הערכת מצב ביטחונית: "ממתינים להשלים את חיסול שושלת חמינאי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים כהיום (חמישי) הערכת מצב בקריה ביחד עם הרמטכ"ל איל זמיר ובכירי מערכת הביטחון.

"ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן", אמר כ"ץ. "צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארה"ב - בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת ח'אמנאי - יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני, ובנוסף להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות".

כ"ץ הוסיף: "שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג', ובסחטנות אנרגטית, עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם.

"הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות, השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות - אבל הוא מכריז שהוא מנצח. כי ממש כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה לא אכפת לו מהמחירים הכבדים שמשלמת האוכלוסייה - העיקר ההישרדות האישית, שגם היא לא מובטחת".