ממשלת ישראל תממן העברת שגרירויות לירושלים

בהחלטה פה אחד שמשקפת מהלך לאומי רחב היקף, אישרה הממשלה היום (ראשון) את הצעת שר החוץ גדעון סער וסגן ראש הממשלה ושר ירושלים ומסורת ישראל יריב לוין לעידוד מדינות העולם להעביר את שגריריהן לירושלים. במסגרת המהלך יושקעו תקציבים משני המשרדים בסל תמריצים כספיים ייחודי שנועד לקדם את ההכרה בירושלים כבירת ישראל.

התכנית כוללת השתתפות ממשלתית במימון הוצאות הקשורות להקמה או העברה של שגרירויות לירושלים, לצד פתרונות דיור ופתרונות תכנוניים למדינות המעוניינות בכך. כמו כן, ההצעה מעודדת קיום מפגשים ומשלחות בירושלים ושיתופי פעולה בתחומים נוספים. המהלך מגיע בעקבות מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים שמוביל שר החוץ סער בזירה הבינלאומית. כידוע, במהלך ביקורו ההיסטורי ברומניה בחודש האחרון, קרא השר לוין בנאום מיוחד בפרלמנט הרומני להעברת השגרירות הרומנית לירושלים. "לב ליבה של ארץ הקודש הוא בירתנו הנצחית, ירושלים", מסר לוין בנאומו. "אני מאמין שדגל רומניה ראוי להיות מונף בעירם של המלכים הגדולים דוד ושלמה". התכנית הממשלתית באה על רקע הצלחות דיפלומטיות משמעותיות בשנתיים האחרונות. פרגוואי פתחה שגרירות בירושלים בדצמבר 2024, ופיג'י עשתה זאת בספטמבר 2025. בנוסף, בדצמבר האחרון פתחה אקוודור משרד חדשנות בעל מעמד דיפלומטי בירושלים. מהלכים אלה מצטרפים לשגרירויות שכבר פועלות בבירה, בהן ארצות הברית ופפואה ניו גיני.

סער בסומלילנד ( צילום: שלומי אמסלם, לע"ם )

ההחלטה משקפת התגייסות רב-שנתית מצד ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל בזירה הבינלאומית. התמריצים הכספיים והסיוע הלוגיסטי נועדו להקל על מדינות המעוניינות לקדם מהלך זה, תוך הסרת חסמים כלכליים ותכנוניים.

המהלך זוכה לתמיכה רחבה בקרב גורמים מדיניים בישראל, המדגישים את חשיבות ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירת ישראל. התקציבים שיושקעו במהלך צפויים להגיע למיליוני שקלים, כאשר הכספים יחולקו בין משרד החוץ למשרד ירושלים ומסורת ישראל.