משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, נחקר בלהב 433 בחשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים, האם בשל החקירה הוא יאבד את תפקידו בשגרירות בלונדון? שר החוץ: "עמדתי היא כי פגיעה באדם, במשרתו או בתפקידו בשלב המקדמי של החקירה אינו עולה בקנה אחד עם ערכי יסוד של זכויות אדם" (חדשות חוץ)
שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)
ראש הסגל של נתניהו, לשעבר מזכיר הממשלה ואחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, קיבל אישור ראשוני למינוי היוקרתי – אך נותר עדיין תלוי בהחלטת הממשלה | הרקע הפוליטי והחקירה סביב אירועי פתיחת המלחמה צפויים להציף את המינוי בתקשורת (מדיני)
ממשלת ברזיל סירבה לאשר את מינוי שגריר ישראל במדינה, ברקע המשך המחלוקת בין המדינות | בישראל הגיבו: "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים" (מדיני)
יממה להצבעה: נתניהו הניח הצעה מפתיעה לח"כ בועז ביסמוט, וביקש ממנו להודיע על הסרת מועמדותו לתפקיד יו"ר וועדת החוץ והביטחון, במטרה לצמצם את שורות המתמודדים לתפקיד| נתניהו לביסמוט: אם לא תתמודד, תמונה לתפקיד שגריר בכיר, אך נענה בשלילה (פוליטי)
הנשיא הרצוג קיבל היום את כתבי האמנה של השגרירים החדשים של פולין ומלטה, בטקסים רשמיים שנערכו בבית הנשיא בירושלים | המינוי לאחר 4 שנים שבהן לא כיהן שגריר פולני קבוע בישראל | הרצוג בירך: "אנו שמחים לקבל את פניך כאן בישראל, ושמחים במיוחד על חידוש הנוכחות הדיפלומטית של פולין, עם מינוי שגריר קבע לאחר תקופה ממושכת של היעדרות" (חדשות בארץ)