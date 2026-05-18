פרופ' נעם ויסברוד מונה כנציג ישראל לאמנת האו״ם למאבק במדבור

משרד החוץ קיים היום (שני) פגישה מיוחדת במהלכה הוענק כתב מינוי לפרופ' נעם ויסברוד, דיקן המכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, כנציג מדינת ישראל לאמנת האומות המאוחדות למאבק במדבור (UNCCD). המהלך מבטא את המשך שיתוף הפעולה ארוך השנים בין משרד החוץ למכון בלאושטיין, שהפך למודל מקצועי ומדיני משמעותי בזירה הבינלאומית.

בפגישה השתתפו נציגי משרד החוץ, ביניהם נציגי סוכנות מש״ב, האקדמיה, אגף הארגונים הבינלאומיים ושגריר האקלים והקיימות במשרד החוץ. במהלך המפגש הודגשה ההערכה לפעילות רבת השנים של מכון בלאושטיין בתחום המאבק במדבור, לקידום הידע והמחקר, ולתרומתו החשובה לייצוג ישראל בזירה הבינלאומית.

שיתוף הפעולה בין משרד החוץ והמכונים לחקר המדבר התפתח לאורך השנים למודל ייחודי המחזק את מעמדה של ישראל כשותפה מובילה בהתמודדות עם אתגרי האקלים והמדבור. המינוי המחודש של פרופ' ויסברוד מעיד על המחויבות המשותפת לקידום דיפלומטיית האקלים של ישראל בזירה העולמית.

כידוע, מדינת ישראל צברה ניסיון ייחודי בתחומי המים, החקלאות והחיים במדבר, והמינוי החדש נועד להנגיש את הידע והחדשנות הישראלית לטובת הקהילה הבינלאומית כולה. מכון בלאושטיין לחקר המדבר נחשב לאחד ממוסדות המחקר המובילים בעולם בתחום זה, ופעילותו תורמת באופן משמעותי לייצוג ישראל בפורומים בינלאומיים העוסקים באתגרי האקלים.

המינוי מגיע על רקע פעילות מוגברת של משרד החוץ בתחום דיפלומטיית האקלים והקיימות. בחודשים האחרונים פועל המשרד להרחבת שיתופי הפעולה הבינלאומיים בתחומים אלה, תוך הדגשת התרומה הישראלית לפתרונות טכנולוגיים וחקלאיים בתנאי מדבר.

אמנת האומות המאוחדות למאבק במדבור עוסקת בנושאים מרכזיים כמו שימור קרקע, ניהול משאבי מים, ופיתוח חקלאות בר־קיימא באזורים צחיחים. ייצוג ישראל באמנה זו מאפשר לה להציג את הישגיה הטכנולוגיים והמדעיים, ולחזק את מעמדה כמדינה מובילה בתחום ההתמודדות עם אתגרי המדבור והאקלים.