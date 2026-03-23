שר החוץ סער: "40 מדינות הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור"

שר החוץ גדעון סער נשא דברים לפני זמן קצר (שני) בפתח הדיון שהתקיים במשרד החוץ של ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה.

מדברי השר סער: "שאגת הארי היא מערכה עם הישגים צבאיים יוצאי דופן והיא גם מערכה מדינית עם הישגים דרמטיים. כל השנה אחרונה מול האויב האיראני ההישגים מרחיקי לכת. המשטר האיראני עבר מכוח מסוכן שהטיל את חיתתו-למדינה מוחלשת צבאית ומדינית.

"רק לפני שנה המשטר היה במקום אחר לחלוטין, אך אז התייחסו לכך בעולם כבעיה ישראלית. וזה לא המצב היום. בכל האזור ובכל העולם מבינים את הסכנה, ויש לנו בני ברית שיעמדו איתנו למנוע את המשטר הזה לסכן אותנו, ולסכן גם אחרים".

השר סער שיתף ב"נתון אחד מדהים", ואמר כי "40 מדינות הכריזו בשנה האחרונה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. זה נתון מדהים שמגיע כתוצאה ישירה של המאמץ שלנו ושל עבודה נכונה. משמרות המהפכה זה המשטר האיראני, היינו הך. יהיו עוד מדינות נוספות כבר בימים הקרובים וזאת הצלחה מדינית אדירה.

"במערכה על התודעה אנחנו מציגים את הסכנות - הירי על מדינות האזור ומשמעותו, על מדינות המפרץ, על אזרבייג'ן, על קפריסין, חוסר המעצורים של המשטר היום ברור מאי פעם וברור לכולם מאחר שהוא עושה זאת ללא נשק גרעיני, מה היה קורה לו היה עם מטרייה גרעינית. כיצד הוא היה פועל אז. הדבר הזה דוחף ואני משוכנע שידחוף לחיזוק בריתות עם מדינות במרחב".

שר החוץ המשיך ואמר כי "הירי בסוף השבוע על הבסיס האמריקני בדייגו גרסייה ממחיש שני דברים: 1. שטווח הטילים מגיע לכל אירופה. 2. שהסיפורים שהמשטר סיפר לגבי טווח הטילים שקריים לחלוטין.

"בכל המרחב, באירופה, בכל העולם המערבי מבינים שהמשטר האיראני מסוכן את האזור כולו, את הציוויליזציה המערבית כולה, שחובה למנוע ממני נשק גרעיני, שיש למנוע ממנו ארסנל רחב של טילים ארוכי טווח ושיש לרסק את תמנון מדינות הטרור שהוא בנה במזרח התיכון".