שר החוץ גדעון סער נשא דברים חריפים בטקס יום השואה במשרד החוץ • 'העולם ניצב מול משטר רשע: הרפובליקה האסלאמית של איראן' • הטקס הוקדש לזכרם של דיפלומטים חסידי אומות העולם | למעלה מ-50 שגרירים השתתפו (בעולם)
הקונסוליה האיטלקית בירושלים הגישה היום תלונה רשמית על תקרית חריגה שאירעה באזור הכפר הפלסטיני נעמה, סמוך לרמאללה, ושבה נטען כי שוטרים איטלקים שערכו סיור במקום נאלצו לכרוע ברך תחת איומי רובה | איטליה זימנה את השגריר ישראלי לשיחת מחאה (מדיני)
דרמה בוושינגטון: ממשל טראמפ הורה לעשרות שגרירים אמריקאים ברחבי העולם לסיים את תפקידם לאלתר ולשוב לארה"ב בתוך שבועות. המהלך החריג, שנחשף ב'גרדיאן', יוצר חלל דיפלומטי חסר תקדים בזמן שסין עוקפת את ארה"ב במספר נציגויותיה בעולם (בעולם, מדיני)
שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)