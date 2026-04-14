ברנע: 'מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני באיראן'

ראש המוסד דדי ברנע מסר היום (שלישי) נאום לרגל יום השואה, בו הבהיר כי המשימה הביטחונית מול איראן טרם הושלמה. "מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני באיראן", הדגיש ברנע בנאום.

"לא חשבנו שהמשימה תושלם מיד"

ברנע פתח את דבריו בהשוואה היסטורית: "טועים התמימים כי השואה היא נחלת העבר. כי במציאות של ימינו לא ייתכן רצח עם", אמר. "האיום האיראני הלך והתעצם מול עינינו, אל מול עיני העולם, כמעט באין מפריע".

ראש המוסד תיאר את המערכה שהתנהלה: "לבסוף לקחנו את גורלנו בידינו ויצאנו לשתי מלחמות כורח. במלחמת 'שאגת הארי' הוביל צה"ל, בסיוע המוסד, מתקפה חסרת תקדים שהנחיתה מכה קשה על המשטר האיראני". לדבריו, "40 ימי לחימה עוצמתית הביאו להישגים משמעותיים ביותר, ובראשם פגיעה במטרתו המרכזית של האויב - השמדת מדינת ישראל".

ברנע הדגיש את הפעילות המודיעינית: "המוסד פעל פעם נוספת בלב טהראן, הבאנו מודיעין מדויק עבור חיל האוויר, ופגענו בטילים שמאיימים על אזרחי ישראל". עם זאת, הוא הבהיר: "אך משימתנו טרם הושלמה. לא חשבנו שמשימה זו תושלם מיד עם שוך הקרבות, אך תכננו שהמערכה שלנו תימשך ותבוא לידי ביטוי גם בתקופה שלאחר התקיפות בטהראן".

התכנית שהוצגה לנתניהו וטראמפ

על פי דיווחים בתקשורת הזרה, ברנע הציג בטרם פרוץ המלחמה תכנית מפורטת להפלת המשטר באיראן. בדיוני קבינט ערב המלחמה העריך ראש המוסד כי "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה", וכי "יהיה אפשרי לבסס תנאים טובים ולדחוף את העם האיראני לצאת לרחובות רק בתום המלחמה".

התכנית, שהוצגה גם לגורמים בכירים בממשל טראמפ, כללה פעולות מודיעיניות נרחבות שנועדו להצית תסיסה פנימית באיראן. במוסד הציגו תוכנית רחבה למימוש התרחיש, שחלקים ממנה כבר יצאו לפועל, אך הדגישו כי מדובר במהלך הדרגתי.