העיר הישראלית שנולדה בחלום ניו-יורקי לפני 104 שנים

היום לפני מאה וארבע שנים בבוקר ד' בניסן תרפ"ב, יצאו שתי עגלות מתל אביב הקטנה לשטח ריק ומדברי בשרון. מאחוריהן הלכו ברגל תשעה יהודים שבאו מרחוק - מניו יורק בשאיפה להקים ישוב יהודי בארץ הקודש.

הסיפור של רעננה הוא מן המיוחדים ביישוב הארץ. בניגוד לרוב המושבות שקמו על ידי עולים ממזרח אירופה, רעננה נולדה בחלום ניו-יורקי.

ביולי 1912 הקימו יהודים מהמעמד הבינוני בניו יורק חברה בשם "אחוזה א' ניו-יורק" - ומטרתה הייתה אחת: להתיישב בארץ ישראל.

עשר שנים של מלחמת עולם, ורק ב-1921 הגיעו שני נציגי החברה לארץ, תרו אותה לאורכה ולרוחבה, ולבסוף - בתיווך יהושע חנקין - רכשו אדמות מתושבי הכפר הערבי הסמוך ח'רבת עזון.

תושבי הכפרים הערבים הסמוכים קראו למושבה הצעירה "אמריקייה" - אמריקה הקטנה, כי רוב תושביה דיברו אנגלית ובאו מניו יורק.

בתחילה של המקום נקבע כ"רעננִיה", ולאחר מכן עוברת ל"רעננה", המוזכר בפסוק משיר השירים: "הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים אַף עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה" (א' ט"ז).

ח'רבת עזון, הכפר שעל אדמותיו נבנתה רעננה, הוא אתר היסטורי שהיה בתקופה הביזנטית למרכז יצור זכוכיות.

בספרי "עזה מאז ולתמיד" הצעתי שח'רבת עזון עשויה להיות "עזה" המוזכרת בספר דברי הימים א', ז' כ"ח בנחלת בני אפרים - "עזה השנייה" כמבואר בפסוק:

"וַאֲחֻזָּתָם, וּמֹשְׁבוֹתָם בֵּית-אֵל, וּבְנֹתֶיהָ; וְלַמִּזְרָח נַעֲרָן וְלַמַּעֲרָב גֶּזֶר וּבְנֹתֶיהָ וּשְׁכֶם וּבְנֹתֶיהָ, עַד עַזה וּבְנֹתֶיהָ".

היכן ישנה עזה באזור מערב שומרון?!

לכך ביאר אדוננו הגר"א (ובניגוד לרוב המפרשים) שהמדובר בעוד עזה, ולא עזה הדרומית הידועה.

כך הוברר שהיהודים שרכשו את ח'רבת עזון ב-1921 בעצם שבו לנחלה שבני אפרים ישבו עליה לפני אלפי שנים.

בימים הראשונים עסקו תשעת המתיישבים בחפירת באר. לאחר כשבועיים, בעומק 38 מטר, נמצאו מים. בהמשך בני המושבה גדלו טבק ופירות הדר.

כיום במקום שבו עמדה ח'רבת עזון - הוקם פארק רעננה, 200 דונמים של שבלי הליכה מתקני שעשועים לצד אגם מים אתר חוויתי ומפנק לכל המשפחה.