היום לפני מאה וארבע שנים, יצאו שתי עגלות מתל אביב הקטנה לשטח ריק ומדברי בשרון. מאחוריהן הלכו ברגל תשעה יהודים שבאו מניו יורק בשאיפה להקים ישוב יהודי בארץ הקודש | ומה עומד במקום בו היתה ח'רבת עזון? (היסטוריה)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
לאחר שעות של מתח בעיר רעננה, בעקבות שמועות על חשוד המשוטט בעיר והמשטרה בעקבותיו, בשעה האחרונה הודיעה המשטרה כי שוטרי מחוז מרכז עצרו באתר בניה בעיר תושב טול כרם בחשד למעורבות בתכנון עבירה ביטחונית (משטרה)
גורמים מסוימים החליטו לקיים ברעננה, בין ערים נוספות ברחבי הארץ, טקס זיכרון "משותף" בין משפחות שכולות ישראליות, למשפחות של מחבלים פלסטינים שמתו ב"קונפליקט" | המשנה לראש העיר זועמת: "אירוע בזוי ומתריס, יש לבטלו" (חדשות)
במלאות חמש שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'תפארת יצחק' מקליוולנד זצ"ל, נערכה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו ברחוב 'הר סיני' ברעננה | במהלך היום פקדו המונים את ציונו הק' במרומי הר הזיתים בירושלים | צפו בתיעוד (חסידים)