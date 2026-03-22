היום לפני מאה וארבע שנים, יצאו שתי עגלות מתל אביב הקטנה לשטח ריק ומדברי בשרון. מאחוריהן הלכו ברגל תשעה יהודים שבאו מניו יורק בשאיפה להקים ישוב יהודי בארץ הקודש | ומה עומד במקום בו היתה ח'רבת עזון? (היסטוריה)
"תשעה ילדים של ד"ר אלאא א-נג'אר מחאן יונס נהרגו בהפצצת צה"ל" - כך זעקו כותרות עיתונאי העולם, כולל ערוצי התקשורת בישראל | בתור חוקר העיר עזה, השם המשפחתי "א-נג'אר" עורר בישראל שפירא שאלה היסטורית מרתקת: האם יתכן שיש למשפחה זו קשר לפייטן והמקובל הגדול של עזה - רבי ישראל נג'ארה? (היסטוריה)
חידושו של הגר"א על קיומה של עזה נוספת בנחלת אפרים אינו רק חידוש טקסטואלי - הוא פותר באופן מושלם את החידה הגיאוגרפית-היסטורית של מסע המדיינים בספר שופטים | ישראל שפירא עם המענה לחידת התפשטותם של המדיינים "עד בואך עזה" (בארץ)
המפגש המשולש - בין הפלאחים התמימים, השוטר הציני והחוקר ההודי המופתע - חשף סיפור מרתק על האופן שבו אגדות משתנות ומתגלגלות | ישראל שפירא על המיתוס שאחד מצאצאי משפחת האביר יעקב התאסלם והקים את שושלת אבוחצירא העזתית (היסטוריה)
לפני למעלה ממאה שנה, פנה הראשל"צ הרב יעקב מאיר אל קהילת יהודי עזה בנוגע למינויו של מי שהיה רבה האחרון של הקהילה | המכתב, מתאר את מעלותיו הרבות של הרב נסים אוחנה, אשר הובילו למינויו לרבה של אחת הקהילות היהודיות העתיקות בארץ ישראל (היסטוריה)
במסגרת מחקר מעמיק על קורות קהילת יהודי עזה, שנערך לקראת פרסום הספר "עזה מאז ולתמיד", נחשף מכתב היסטורי נדיר שנשלח מעזה אל רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בגין מתחים חריפים ששררו בין מנהיגי שלומי אמוני ישראל (היסטוריה)
בשנת תרפ"א (1921) הגיע לעזה הרב יהודה לייב גולומב כשוחט. קשריו העסקיים של גולומב בעזה היו מסועפים - תחילה כמנהל סניף יקב ראשון לציון בעיר, ולאחר מכן כבעל חנות למשקאות חריפים | קשרים אלו היוו בסיס איתן לפעילותו המאוחרת יותר בתיווך רכישת קרקעות | כעת נחשף מכתב מרתק המגלה כי מאחורי פעילותו של גולומב עמדה גם תמיכתו של "האדמו"ר החלוץ" (חרדים)