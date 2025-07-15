שריפת יער ענק משתוללת החל מהבוקר באזור יער אשתאול, סמוך למסילת ציון ופארק ציון בשפלת יהודה. צוותי הכיבוי ממשיכים במאבק בעוצמת האש ובביצוע פעולות לבלימתה | בשעה האחרונה הגיעה האש לכביש 1 שנחסם כולו, נהגים החלו לנטוש את רכביהם בכביש 1, ואף לנסוע נגד כיוון התנועה, כדי להתרחק מהשריפות | התיעודים המלאים מהמקום (חדשות, בארץ)
לאט לאט צוותי הכיבוי מתחילים להשתלט על השריפה שפרצה אתמול בשעות הבוקר באיזור בית שמש והתפתחה לכיוון הרי ירושלים | מוקדי השריפה שעדיין פעילים, הם: באזור אשתאול, בית מאיר, מסילת ציון, שער הגיא ותרום | עד כה אין נפגעים בנפש (חדשות בארץ)