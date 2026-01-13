נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה | בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור (בארץ)
בעקבות זיהוי מחודש של מעיין "מי דקלים" המוזכר בתלמוד, שתה המקובל הגה"צ רבי דב קוק ממי עין ימק"א | תלמידו, הג"ר יזהר יוסף גתי, בירך עליהם "בורא מי רפואות", ברכה שלא נשמעה כ-2,000 שנה | הסיפור המלא (היסטוריה)
בחורשת גדעון הקסומה, סמוך ליישוב גדעונה, זורם פלג של נחל חרוד היוצר שתי בריכות רדודות ונעימות | בדרום הרי חברון, בין עמקים ושדות מעובדים, נמצא מה שמכונה "בור אדוריים" - מאגר שמימיו הצלולים מגיעים לעומק של שלושה מטרים (טיולים)
לאחר שזכה לזחול בנקבה העתיקה, ולקול רחשי המים נזכר בתקופת הוד קדומים שיש למקום ובסוף הנקבה, טבל וצלל במים הקדושים המגיעים לפי המסורת מבית המקדש - חווה ישראל שפירא תענוג עילאי במיוחד לבין הזמנים | וממקום קדוש זה הוא מציף את הזנחת המקום הקדוש כאשר ליד המעיין נקבר בעל 'הסדר היום' (היסטוריה)
מקובל שהשם - ליל-ית היא קליפה מסוכנת | לכך לא ייפלא שמעטים יעזו לבקר במקום המכונה "מעיין לילית" | התחושות הללו מתחזקות לנוכח העובדה שהמעיין נובע מתוך מערת קבורה עתיקה... | המלצת טיול לבין הזמנים (תיירות)
בואו להכיר אחד מהאזורים הכי מרתקים אך מהפחות נגישים בארצנו הקדושה - עיר השמש הנצחית יריחו, שם תוכלו להתרענן במימיו הקדושים של מעיין אלישע, ליהנות מחוויה מסעירה ברכבל לפסגת הר הקרנטל וביקור מרשים בשרידי ארמון החורף המפואר של הישאם | המלצת טיול לבין הזמנים (תיירות)
באר האלה, הממוקמת בעמק האלה ההיסטורי, מציעה למבקרים חוויה יוצאת דופן: באר עתיקה המכילה מים צלולים כבדולח בעומק של 4 מטרים | בין גבעות A ו-B בביתר עילית, עיר התורה והחסידות בהרי יהודה, ישנה מובלעת שמשלבת נוף חקלאי מסורתי עם מקורות מים טבעיים | שתי המלצות לטיול לבין הזמנים (תיירות)
באר המושבים, הצמודה לנחל שורק, עמוקה במיוחד, עם מים צלולים המגיעים ממי התהום | בלב נוף קסום, רק 3 דקות מבית שמש, נבנה "מעיין השמחה", עמוק ובנוי בצורה עגולה | שתי המלצות לטיול לבין הזמנים ליד בית שמש (תיירות)