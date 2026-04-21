בבוקר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,לשכת ראש הממשלה פרסמה תמונה מרגשת במיוחד: ראש הממשלה בנימין נתניהו מניח את התפילין של סמ"ר ניסים שון כרמלי הי"ד, לוחם גולני שנפל במבצע "צוק איתן" בקיץ תשע"ד.

התמונה מתעדת רגע מרגש בן ראש הממשלה מניח את התפילין של הלוחם הבודד שסיפורו ריגש את כל עם ישראל. כרמלי, יליד טקסס שעלה לארץ והתגייס לצה"ל כחייל בודד, נפל בקרבות ברצועת עזה בגיל 21.

סיפורו של שון כרמלי הפך לסמל של מסירות ואהבת הארץ. כאשר נודע על נפילתו, חבריו חששו שהלווייתו תהיה ריקה מאנשים, שכן משפחתו המורחבת נותרה בארצות הברית. אולם אנשים התגייסו, וקריאות להגיע ולכבד את הלוחם הבודד הופצו בכל רחבי הארץ.

על פי הערכות משטרת ישראל, יותר מעשרים אלף בני אדם הגיעו להלוויה בבית העלמין הצבאי בחיפה. "תשמע, זה ממש לא מה שחשבנו", אמר דורי, חברו של ההרוג. "למרות הקריאה לציבור, חשבתי שיגיעו כמה עשרות בודדות. כשראיתי פתאום שעוד ועוד מגיעים, זה הפתיע אותי".

נתניהו כתבבהודעתו לאחר הנחת התפילין: ‏גם השנה נפגשתי עם שליח הרבי, הרב אור זיו, שהביא עימו את התפילין. בכל פעם של לוחם אחר, של בן אהוב, של גיבור ישראל. בכל שנה, סיפור אחר. לב אחר. עולם ומלואו.

השנה זכיתי להניח את התפילין של גיבורינו שון כרמלי ז״ל.שון, לוחם בודד שהגיע מארצות הברית כדי להגן על מדינת ישראל, בחר לקשור את גורלו בגורל עמנו. מתוך אמונה עמוקה, מתוך שליחות. הוא נפל בקרב בעזה – אך רוחו ממשיכה לחיות בנו, בלב האומה.

כשאני מניח את התפילין שלו, אני חש את הקשר העמוק בין הדורות. בין מסורת של אלפי שנים לבין הגבורה של ימינו. בין תפילה חרישית לבין מעשה של מסירות נפש שאין למעלה ממנו.

ברגע הזה, עם הרצועות הנכרכות על היד והלב, אני נושא תפילה שקטה לזכרו, לזכר כל חללינו, ולמען עתיד עמנו בארץ הזו. ״וְרָאוּ כָּל־עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם השם נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ״