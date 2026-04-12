שורד השבי עומר ונקרט, ששוחרר משבי חמאס, נשא היום (ראשון) דברים נוקבים במסיבת עיתונאים מיוחדת שערכו חברי "מועצת אוקטובר" בתל אביב. המועצה, המאגדת שורדי שבי, הורי חללים ובני משפחות חטופים שנרצחו, בחרה לקיים את המפגש למרגלות "מצודת זאב", כחלק מקריאתם להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר לקראת יום הזיכרון הקרב.

במהלך דבריו, שיתף ונקרט בתחושות הקשות המלוות אותו מאז חזרתו מהשבי, ותקף את התנהלות הדרג המדיני. ונקרט טען כי קיים ניסיון מכוון להשכיח את המחדל ואת הכאב של המשפחות שאיבדו את יקיריהן.

"מרגע חזרתי אני ממשיך להיות עד להקטנה, השתקה וטיוח הדבר הנורא ביותר שקרה לי אישית, לסובבים אותי ולמדינה שלנו מאז הקמתה", אמר. הוא הוסיף כי התחושה היא שיש מי שמעוניין שהציבור והמשפחות השכולות פשוט "ישכחו" את שאירע.

ונקרט הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר שרי הממשלה, כשהוא מדגיש את מושג האחריות הפיקודית והמנהיגותית. "לכל היושבים בממשלה הנוכחית – האחריות היא על המוביל, תמיד. אלה הם חוקי הטבע", הצהיר. לדבריו, כל אירוע המתרחש במדינה, קטן כגדול, נמצא תחת אחריותם הישירה של מקבלי ההחלטות, ועליהם להפסיק להתנער ממנה.

בדבריו התייחס גם לעיכוב בהקמת ועדת חקירה ממלכתית - נושא שעורר בו תדהמה עם שחרורו. ונקרט סיפר כי עם חזרתו לישראל, גילה כי למרות הזמן הרב שחלף מאז פרוץ המלחמה, טרם החל הליך חקירה רשמי ומקיף. הוא ציין כי בתחילה סבר שמדובר בעיכוב טכני או לוגיסטי בשל מצב הלחימה, אך כעת הוא מבין שמדובר בסירוב עקרוני של הממשלה לתת תשובות לעם. "זה פשוט ממשלה שמסרבת לקחת אחריות ומסרבת לתת תשובות לעם שלם".