נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש לשיחה מטלטלת ומרגשת עם שורד השבי עומר ונקרט: ״אתה פה איתנו, וזה מסר לעודד את כל מי שנותר שם ולזעוק את זעקתו, להתפלל, ולקרוא בכל דרך שניתן כדי להחזיר את כולם הביתה עד האחרון שבהם הכי מהר שאפשר״ | עומר לנשיא המדינה: ״מבחינתי זה לא עניין של פוליטיקה, זה באמת לא ימין ושמאל, זה קודם כל חובתינו כעם וכמדינה להחזיר לפה את כל האנשים שלנו״ (חדשות, בארץ)
בריאיון שהעניק היום לכאן רשת ב, סיפר שורד השבי עומר ונקרט, בין היתר, על יום השחרור שלו ועל כך שראה ברכב לא הרחק ממנו את שני החטופים שעדיין נותרו בשבי, והובאו למקום בידי חמאס: "ניסיתי להבין מה קרה שם. מיד כשראו שאני מגיב הם סגרו את הדלת. הייתי בשוק" (חטופים)