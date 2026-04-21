ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הבוקר (שלישי) בדברי זיכרון מרגשים למשפחות השכולות, בהן שילב את סיפורו של הגיבור רב-פקד ארנון זמורה הי"ד שנפל במבצע לשחרור חטופים. נתניהו, אח שכול בעצמו, בחר לצטט את המשפטים שנחקקו בליבו של הקצין שנפל בגבורה.

"יום הזיכרון אין פירושו שכל יום אחר בשנה הוא יום של שכחה", פתח ראש הממשלה את דבריו. "הרי אין יום בלי דמעות, אין יום בלי תחושת צער, אין יום בלי געגוע שצורב בלב. אנחנו זוכרים כל נופל וחלל שחייהם נגדעו, אבל ביום הזיכרון אנחנו פוגשים אותם בראייה רחבה, במבט לאומי".

נתניהו הדגיש כי הזיכרון הכללי נוגע ביסודות הקיום של מדינת ישראל כמדינה הנאבקת ללא הרף על ביטחונה. "ביום הזיכרון אנחנו זוכרים את הגבורה, את ההקרבה, את אהבת המולדת, את ההתייצבות לכל משימה, את המסירות ללא תנאי, את החיבור העמוק בינינו שחזק מכל מחלוקת חולפת", אמר.

ראש הממשלה התייחס למלחמת התקומה הנוכחית ואמר: "אלו הן אבני הדרך, אלו הן אבני הבניין של עוצמת ישראל - עוצמה שהדהימה את העולם כולו במלחמת התקומה. חיילינו ומפקדינו קמו כלביא, שאגו כארי. המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו הרחקנו מעלינו איום קיומי".

בחלק המרכזי של דבריו, התייחס נתניהו לספר ההנצחה החדש המוקדש לגיבור ישראל, קצין הימ"מ רב-פקד ארנון זמורה הי"ד , שנפל ב"מבצע ארנון" לשחרור ארבעה מחטופינו. הספר מתאר בין היתר את התרשמותו של ארנון מהסרט "טרויה" על מלחמת טרויה ביוון העתיקה.

"כותרות הפתיחה של הסרט נחקקו בליבו של ארנון", מסר ראש הממשלה, וציטט: "האם המעשים שלנו יהדהדו אל מעבר לשנות דור? האם ישמעו זרים את שמותינו שנים רבות אחרי מותנו ויתהו מי היינו? כמה בערה אהבתנו, ועד כמה לחמנו בגבורה?"

נתניהו הבהיר כי התשובות לשאלות אלו ברורות גם לגבי חללי מערכות ישראל. "נזכור - ולא נשכח. נזכור ונמשיך לפעול בשמם ולמענם להבטחת נצח ישראל", אמר, וסיים: "יהי זכרם של נופלי מערכות ישראל ושל חללי פעולות האיבה - יהי זכרם ברוך לעד".