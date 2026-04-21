בבלי
"לא חש בטוב"

טקסי יום הזכרון ופגישה עם נשיא ארגנטינה: הראשון לציון הגר"ד יוסף ביטל את השתתפותו

הראשון לציון חש ברע בשעות הבוקר ונאלץ להימנע מהשתתפות בטקסים הלאומיים | גם פגישה עם נשיא ארגנטינה בוטלה (חרדים)

הראשון לציון הגר"ד יוסף (צילום: אריה לייב אברהמס/Flash90)

בהמלצת רופאיו: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף לא ישתתף היום (שלישי) בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ביד לבנים בירושלים, זאת לאחר שבשעות הבוקר חש ברע.

ממעונו של הראשון לציון נמסר כי מצבו הרפואי של הרב אילץ אותו להימנע מהשתתפות בכלל הטקסים שתוכננו ליום הזיכרון.

בעקבות מצבו הרפואי של הרב, בוטלה גם פגישה חשובה שנקבעה עמו מראש עם נשיא ארגנטינה, שנמצא בימים אלה בביקור רשמי בישראל. הפגישה הייתה אמורה להתקיים במסגרת לוח הזמנים הצפוף של הביקור הדיפלומטי.

