התפרצות הר הגעש סקורג'ימה ביפן

התפרצות געשית נרשמה אתמול (ראשון) בהר סקורג'ימה הפעיל, השוכן באי קיושו שבדרום מערב יפן, במחוז קגושימה. ההתפרצות, שהתרחשה בלוע מינמידאקה, הובילה לעליית עמוד עשן ואפר געשי שהגיע לגובה של כאלפיים מטר.

ההתפרצות המרכזית לוותה בהתפרצויות נוספות, ושכבות כבדות של אפר געשי התפזרו על האזורים הסמוכים להר. בעקבות האירוע נרשמו שיבושים משמעותיים בתחבורה האווירית, כאשר עשרות טיסות בנמל התעופה של קגושימה בוטלו בשל נפילת האפר והראות המוגבלת.

השירות המטאורולוגי של יפן שמר על רמת הכוננות בדרגה 3 מתוך 5, והטיל איסור כניסה לאזור ההר ברדיוס של כשני קילומטרים. האיסור הוטל בשל החשש מסלעים מתעופפים ומזרמים פירוקלאסטיים - תערובת של גזים חמים, אפר וסלעים הנעים במהירות רבה.

סגן מזכיר הממשלה היפנית, יושיהיקו איזוזאקי, אמר בתגובה לאירוע: "נשים את חיי האנשים בראש סדר העדיפויות ונעשה את מירב המאמצים להעריך את המצב ולהגיב לכל מצב חירום". הרשויות המקומיות הנחו את התושבים להישאר בתוך מבנים ולחבוש מסכות הגנה בעת יציאה החוצה.

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נציג השירות המטאורולוגי, צויושי נאקאצוג'י, הבהיר כי "הסיכויים להתפרצויות אלימות נוספות נמוכים, אך התושבים עדיין חייבים לעמוד על המשמר מפני סלעים נופלים, מפלי רפש וזרם פירוקלאסטי". עד למועד זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזקים ישירים למבנים באזור.