מחקר חדש חושף כי שכבה דקה ובלתי נראית לעין, הנמצאת ממש מעל קרקעית הים, מושפעת במידה עצומה מהרי הים ומהגלים הפנימיים הנוצרים על ידי גאות ושפל - ומניעה את מערכת המחזור העולמי של האוקיינוסים | הממצאים עשויים לשנות את הדרך שבה מדענים מבינים את השפעת הים העמוק על האקלים ועל פעילות כרייה עתידית במעמקים (בעולם)
בלב המדבר הנידח בוערת להבה כבר למעלה מחמישה עשורים. המקום, שזכה לכינוי המצמרר "שערי הגיהנום", הוא מכתש הגז בדרווזה שבטורקמניסטן | פלא גיאולוגי עוצר נשימה שהפך לאטרקציה התיירותית המובילה במדינה | ומי מעז להיכנס אל תוך הלוע הבוער ולחיות שם את חייו? (מעניין, בעולם)
הר געש קילוואה התפרץ פעם נוספת בעוצמה אדירה, כאשר הלהבות עלו לגובה של כ-30 מטרים | בעקבות ההתפרצות העוצמתית, מצלמת תיעוד של המכון הגיאולוגי שתיעדה הכל ניזוקה והפסיקה את השידור, לא לפני שהספיקה לתעד הכל (חדשות)
ימים אחדים לאחר התפרצות הר הגעש הרדום בצפון מזרח אתיופיה, התפרצות היסטורית שגרמה לשיבושי טיסות נרחבים, פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מדהים של רגעי ההתפרצות - כפי שתועדו מתוך המטוס שטס מעל ההר | צפו בתיעוד (תעופה)
ג'אנלוקה ג'יאנפרארי מאיטליה זכה בפרס הגדול בטקס פרסי HIPA בדובאי, בזכות צילום מדהים של הר הגעש אתנה בסיציליה | התחרות, אשר חילקה סכום כולל של מיליון דולר, משכה למעלה מ-87,000 עבודות מ-50,000 צלמים מכל העולם והציגה עוצמה אנושית מול כוחות הטבע והמציאות הקשה (בעולם, אומנות)
הר הגעש לווטובי שבאי פלורס, אינדונזיה, התפרץ בעוצמה חריגה. עמוד האפר שנפלט הגיע לגובה של כ-20 ק"מ - גובה שמאפשר לחלקיקים לחדור לסטרטוספירה, מה שמעלה חשש להשפעות אקלימיות, אם כי מדובר עדיין בגבול הסף להשפעה כזו | צפו (בעולם)