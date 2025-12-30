המדינה תפצה דר רחוב שמתגורר בגן הציבורי הסמוך לקבר דוד בירושלים - לאחר שלפני כשנתיים פונה מהמקום באלימות בידי שוטרים, לאחר טענת הכנסייה היוונית הסמוכה כי פלש לשטחה | בית משפט השלום בירושלים קבע כי מדובר בשטח ציבורי וכי אין לכנסייה יכולת למנוע כניסה למקום (משפט)
בתוך חנות בתחנת דלק ביוקנעם - אבא חרדי הותקף באכזריות לעיני בתו הקטנה. שנה לאחר האירוע, התוקפים עדיין לא הועמדו לדין. ארגון חוננו פנה למשטרה: "תקיפה כזו זה טרור לכל דבר ואנו מצפים להעמדת הדין של התוקפים" (חדשות, חרדים)
שני לוחמי כח מאה החשודים בביצוע מעשה אלימות חמור במחבל נוח'בה, דורשים מהפרקליטות הצבאית להוציא הבהרה נגד הדיווח | בפניה שהוגשה באמצעות עורך דינם, הם טוענים כי חומרי החקירה מוכיחים זאת מעל לכל ספק (חדשות)
נער יהודי שהותקף קשות על ידי פקחי תחבורה ערבים, נדרש לשלם קנס שהוצא במהלך האירוע וממשיך לקבל דרישות תשלום ממשרד התחבורה, למרות שתלונתו נחקרת במשטרה | בגלל הזמן שחלף במשרד התחבורה לא מטפלים בערעור | עורך דינו של הנער: "התעללות של ממש" (בארץ)