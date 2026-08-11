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מתיחות במפרץ הפרסי

לראשונה מאז שבו למשא ומתן: ארה"ב תקפה במפרץ עומאן

לאחר יותר משבוע של הימנעות מפעולות צבאיות באזור, תקפו כוחות אמריקניים ספינה שניסתה לשבור את המצור הימי על נמלי איראן • הנשיא טראמפ: "אתם עוד תראו"

נחתים אמריקאים עולים על מסוק UH-1Y (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

לאחר תקופה של יותר משבוע שבה נמנעה ארצות הברית מלבצע פעולות צבאיות במפרץ הפרסי, דיווחו היום (יום ג') על תקיפה אמריקנית כנגד כלי שיט שניסה לשבור את המצור הימי.

על פי הדיווחים, כוחות הצבא האמריקני פתחו באש לעבר ספינה הנושאת דגל פנמה במפרץ עומאן, לאחר שזו ניסתה להפר את המצור הימי שהטילה ארה"ב על נמלי .

מסוק צבאי אמריקני פגע בהגה של הספינה וגרם לפרוץ שריפה בכלי השיט, אשר כובתה לאחר מכן. חברת האבטחה הימית ונגארד זיהתה את הספינה כ"וולה נובה". כל 17 אנשי הצוות שהיו על הספינה אותרו בשלום, ולא דווח על נפגעים.

התקיפה מגיעה לאחר ש הצהיר אמש שוב כי ארצות הברית שולטת במצרים באזור, והמעיט בחשיבות התקיפות האיראניות כנגד ספינות במצר הורמוז, אירועים שחזרו על עצמם בימים האחרונים.

הנשיא נמנע מלפרט את תוכניותיו להמשך, ואמר לעיתונאים: "אתם עוד תראו".

דונלד טראמפאיראןארצות הבריתמפרץ עומאן

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